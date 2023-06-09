Домашній майонез із зеленою цибулею: особливий смак літа

Домашній майонез — це дуже смачно. А головне — ви можете бути впевнені в його складі.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Домашній майонез має багато переваг, — каже Елла Іванова. — Він натуральний і смак має неймовірний. Ним можна заправляти практично будь-які салати. Готують такий майонез не про запас, а в тій кількості, яка необхідна для заправки салату. Рецепт такий.

Домашній майонез із зеленою цибулею 70 г зеленої цибулі

Олія 60−80 г

1 жовток

Сік половини лайма або чайна ложка винного оцту

1 чайна ложка гірчиці

Сіль (за смаком)

Цукор (за смаком)

Зелену цибулю порізати, додати рослинну олію і збити в блендері. Додати решту інгредієнтів і ще раз збити. Майонез готовий. Заправляйте ним салат.

Смачного!

Нагадаємо рецепт ароматної зеленої олії.

Фото з альбому Елли Іванової

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