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Соковите й ароматне сало в маринаді: просто і смачно

22:32 12 червня 2023
Сало

Цей рецепт кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової варто взяти на замітку. Адже сало в маринаді — це ситно і смачно. Шматочок таких ласощів із хлібом — що може бути краще?

- Найголовніше -- вибрати хороше сало, — каже Елла Іванова. — Рецепт простий. Соковите й ароматне сало — це смачно і просто.

Сало в маринаді

  • 250 г сала

Для маринаду

  • 700 мл води
  • 2 столові ложки солі
  • 1 столова ложка цукру
  • 10 горошин перцю
  • 3 лаврові листки
  • Можна додати пару зубчиків часнику
  • Для обсипання сванська сіль або паприка

Готуємо маринад. З'єднуємо воду, сіль, цукор, перець і лавровий лист. Доводимо до кипіння, потім охолоджуємо. Поміщаємо сало в холодний маринад. Витримуємо три доби в холодильнику. Добре просушуємо паперовими рушниками. Додаємо улюблені ароматні спеції.

Смачного!

Загорнувши в харчову плівку, таке сало зберігайте в морозилці.

Нагадаємо рецепт сала в розсолі «п'ятихвилинка».

Фото з альбому Елли Іванової

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