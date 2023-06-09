Соковите й ароматне сало в маринаді: просто і смачно
Цей рецепт кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової варто взяти на замітку. Адже сало в маринаді — це ситно і смачно. Шматочок таких ласощів із хлібом — що може бути краще?
- Найголовніше -- вибрати хороше сало, — каже Елла Іванова. — Рецепт простий. Соковите й ароматне сало — це смачно і просто.
Сало в маринаді
- 250 г сала
Для маринаду
- 700 мл води
- 2 столові ложки солі
- 1 столова ложка цукру
- 10 горошин перцю
- 3 лаврові листки
- Можна додати пару зубчиків часнику
- Для обсипання сванська сіль або паприка
Готуємо маринад. З'єднуємо воду, сіль, цукор, перець і лавровий лист. Доводимо до кипіння, потім охолоджуємо. Поміщаємо сало в холодний маринад. Витримуємо три доби в холодильнику. Добре просушуємо паперовими рушниками. Додаємо улюблені ароматні спеції.
Смачного!
Загорнувши в харчову плівку, таке сало зберігайте в морозилці.
Нагадаємо рецепт сала в розсолі «п'ятихвилинка».
Фото з альбому Елли Іванової3
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