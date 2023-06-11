36.85 / 37.33 39.73 / 40.46
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Зелений гаспачо за рецептом відомого українського шефа: корисний та дуже швидкий у приготуванні

11:10 11 червня 2023
суп

Український шеф-кухар Володимир Ярославський, відомий своїми цікавими рецептами, запропонував літню страву — Зелений гаспачо.

«Це ніжний літній суп, який варто спробувати, бо він дуже смачний», — вважає Ярославський.

Зелений гаспачо

Інгредієнти:
440 г жовті томати
80 г тільки листя шпинату
80 г жовтий або зелений перець
130 г молоді огірки
15 г часник конфі
25 г оливкової олії
10 г лимонний сік
сіль

На гарнір:
редис
огірок
половинка моцарели бурата
зелень цибулі або петрушки

Приготування:
Томати надрізати з одного боку й видалити плодоніжку, бланшувати в окропі 25 секунд, потім одразу покласти у воду з льодом, а як охолоне зняти шкірку.

Перець жовтий або зелений очистити від шкірки.

Листя шпинату промити.

Порізати огірок.

Часник конфі — це або печений у духовці у фользі 40 хвилин, або томлений в олії 90 г 40 хвилин.

Всі овочі, листя шпинату, оливкову олію добре подрібнити блендером в однорідну масу.

Додати сіль, лимонний сік.

Потім процідити через сито, щоб залишилась тільки ніжна частина супу.

Суп поставити у холодильник.

У тарілку нарізати дрібненько гарнір — спочатку редис, огірок, можна навіть селеру стебло, налити суп, а зверху на гарнір покласти половинку моцарели.

Щоб суп був густішим, можна додати до рецепта трішки мʼякоті хліба — грам 30−40.


Раніше Ярославський розповів, як приготувати вишуканий хот-дог.

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гірчиця

Як позбутися колорадського жука без хімії: простий рецепт

повістка

Ніколи не передавайте оригінали документів представнику ТЦК: адвокат про оформлення законної відстрочки від мобілізації

Гороскоп

Скорпіонам потрібно бути обережними, на Раків чекають випробування, а Стрільці подолають будь-які перешкоди: гороскоп на тиждень 12 — 18 червня

Один з везунчиків червня

Буде неймовірно везти у всьому: астролог назвав 4 знаки зодіаку, які в червні розбагатіють

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту