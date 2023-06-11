Зелений гаспачо за рецептом відомого українського шефа: корисний та дуже швидкий у приготуванні
Український шеф-кухар Володимир Ярославський, відомий своїми цікавими рецептами, запропонував літню страву — Зелений гаспачо.
«Це ніжний літній суп, який варто спробувати, бо він дуже смачний», — вважає Ярославський.
Зелений гаспачо
Інгредієнти:
440 г жовті томати
80 г тільки листя шпинату
80 г жовтий або зелений перець
130 г молоді огірки
15 г часник конфі
25 г оливкової олії
10 г лимонний сік
сіль
На гарнір:
редис
огірок
половинка моцарели бурата
зелень цибулі або петрушки
Приготування:
Томати надрізати з одного боку й видалити плодоніжку, бланшувати в окропі 25 секунд, потім одразу покласти у воду з льодом, а як охолоне зняти шкірку.
Перець жовтий або зелений очистити від шкірки.
Листя шпинату промити.
Порізати огірок.
Часник конфі — це або печений у духовці у фользі 40 хвилин, або томлений в олії 90 г 40 хвилин.
Всі овочі, листя шпинату, оливкову олію добре подрібнити блендером в однорідну масу.
Додати сіль, лимонний сік.
Потім процідити через сито, щоб залишилась тільки ніжна частина супу.
Суп поставити у холодильник.
У тарілку нарізати дрібненько гарнір — спочатку редис, огірок, можна навіть селеру стебло, налити суп, а зверху на гарнір покласти половинку моцарели.
Щоб суп був густішим, можна додати до рецепта трішки мʼякоті хліба — грам 30−40.
Раніше Ярославський розповів, як приготувати вишуканий хот-дог.73
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