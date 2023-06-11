Зелений гаспачо за рецептом відомого українського шефа: корисний та дуже швидкий у приготуванні

Український шеф-кухар Володимир Ярославський, відомий своїми цікавими рецептами, запропонував літню страву — Зелений гаспачо.

«Це ніжний літній суп, який варто спробувати, бо він дуже смачний», — вважає Ярославський.

Зелений гаспачо

Інгредієнти:

440 г жовті томати

80 г тільки листя шпинату

80 г жовтий або зелений перець

130 г молоді огірки

15 г часник конфі

25 г оливкової олії

10 г лимонний сік

сіль

На гарнір:

редис

огірок

половинка моцарели бурата

зелень цибулі або петрушки

Приготування:

Томати надрізати з одного боку й видалити плодоніжку, бланшувати в окропі 25 секунд, потім одразу покласти у воду з льодом, а як охолоне зняти шкірку.

Перець жовтий або зелений очистити від шкірки.

Листя шпинату промити.

Порізати огірок.

Часник конфі — це або печений у духовці у фользі 40 хвилин, або томлений в олії 90 г 40 хвилин.

Всі овочі, листя шпинату, оливкову олію добре подрібнити блендером в однорідну масу.

Додати сіль, лимонний сік.

Потім процідити через сито, щоб залишилась тільки ніжна частина супу.

Суп поставити у холодильник.

У тарілку нарізати дрібненько гарнір — спочатку редис, огірок, можна навіть селеру стебло, налити суп, а зверху на гарнір покласти половинку моцарели.

Щоб суп був густішим, можна додати до рецепта трішки мʼякоті хліба — грам 30−40.

Раніше Ярославський розповів, як приготувати вишуканий хот-дог.

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