Молоко та йод: як підвищити з їх допомогою на дачі врожай огірків

Досвідченим городникам відомо, якщо розсаду овочів підгодувати розчином на основі молока та йоду, то рослини відреагують більш кремезним стеблом, зеленим листям та купою зав'язі.

Але обробка молоком та йодом це також одночасно й захист від багатьох хвороб.

Огірки, які найбільш схильні до таких грибкових захворювань, слід обробити таким розчином задля профілактики проти багатьох хвороб, пише ТСН.



Біологи стверджують, що обробка огірків молоком насичує рослини азотом, фосфором, сіркою, кальцієм, міддю, калієм, залізом.

Крім того, молочна лактоза створює щільну плівку, захищаючи від шкідників та хвороб. Завдяки лактобактеріям молоко сприяє розмноженню важливої для ґрунту мікрофлори.

Йод також містить багато мікроелементів. Він запобігає розвитку фітофторозу, усіх видів гнилизни, білої та зеленої мозаїки, мідянки.

Перша обробка огірків молоком з йодом здійснюється через 3 дні після висадки молодих рослин в ґрунт. Далі підгодівлі здійснюються періодично, раз на тиждень.

Для обробки треба зробити неглибоку траншею на відстані в 10−15 см від центрального стебла огірка та вилити туди підгодівлю з молоком. Можна також обприскати ґрунтову поверхню біля рослини.

Розчин приготувати так: літр молока розчинити у відрі води, додати 30 крапель йоду. На кожний кущик використовується півтора літра розчину.

Для профілактичного обприскування огірків приготувати трохи інакший розчин. Для цього до 10 л води накапати 25−30 крапель йоду, влити 1 л молока низької жирності або 0,5 л сироватки, витримати добу. Обприскувати з розрахунком один літр на один м².

Обприскування слід проводити ввечері в тиху безвітряну погоду, починаючи обробку листя знизу.

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