Трайфл з полуницею: чудовий і дуже легкий в приготуванні десерт
У сезон полуниці, вдосталь наївшись цією чудовою і корисною ягодою, не забудьте приготувати щось смачненьке. Можна звернутися до класики, що не приїдається, і приготувати з полуницею популярний англійський десерт — трайфл, радить фудблогерка Юлія Сімончук.
Бісквіт:
- борошно — 200 г;
- какао — 3 ст. л.;
- цукор — 170 г;
- сода — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- вода (кипʼяток) — 200 мл;
- олія — 40 г;
- оцет — 1 ч. л.
Для полуничної начинки:
- полуниця — 500 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- крохмаль кукурудзяний — 15 г.
Для крему:
- вершковий сир — 350 г;
- вершки 33% - 400 г;
- цукрова пудра — 90 г.
Готуємо бісквіт: в борошно додати какао, соду, сіль, перемішати.
Окремо змішуємо цукор, воду, олію й оцет і вливаємо в сухі інгредієнти, перемішуємо. Викладаємо в форму (18−20 см), застелену пергаментом, і випікаємо 45 хв. при температурі 180 градусів. Готовий бісквіт, який охолов, ділимо на шматки.
Ягідна начинка: ягоди порізати або трохи збити блендером, додати цукор і поставити на вогонь. Як цукор розтане, додати крохмаль і перемішуючи довести до загустіння. Дати схолонути.
Крем: холодний вершковий сир, холодні вершки й пудру збити до густої стабільної маси. Перекласти в кондитерський мішок.
Викладаємо десерт в порційні місткості, в склянки, креманки, салатні тарілки тощо: бісквіт, тоді ягідна начинка і крем, і так по черзі до закінчення інгредієнтів. Ставимо на кілька годин в холодильник.
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