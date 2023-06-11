Трайфл з полуницею: чудовий і дуже легкий в приготуванні десерт

У сезон полуниці, вдосталь наївшись цією чудовою і корисною ягодою, не забудьте приготувати щось смачненьке. Можна звернутися до класики, що не приїдається, і приготувати з полуницею популярний англійський десерт — трайфл, радить фудблогерка Юлія Сімончук.

Бісквіт: борошно — 200 г;

какао — 3 ст. л.;

цукор — 170 г;

сода — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

вода (кипʼяток) — 200 мл;

олія — 40 г;

оцет — 1 ч. л. Для полуничної начинки: полуниця — 500 г;

цукор — 3 ст. л.;

крохмаль кукурудзяний — 15 г. Для крему: вершковий сир — 350 г;

вершки 33% - 400 г;

цукрова пудра — 90 г.

Готуємо бісквіт: в борошно додати какао, соду, сіль, перемішати.

Окремо змішуємо цукор, воду, олію й оцет і вливаємо в сухі інгредієнти, перемішуємо. Викладаємо в форму (18−20 см), застелену пергаментом, і випікаємо 45 хв. при температурі 180 градусів. Готовий бісквіт, який охолов, ділимо на шматки.

Ягідна начинка: ягоди порізати або трохи збити блендером, додати цукор і поставити на вогонь. Як цукор розтане, додати крохмаль і перемішуючи довести до загустіння. Дати схолонути.

Крем: холодний вершковий сир, холодні вершки й пудру збити до густої стабільної маси. Перекласти в кондитерський мішок.

Викладаємо десерт в порційні місткості, в склянки, креманки, салатні тарілки тощо: бісквіт, тоді ягідна начинка і крем, і так по черзі до закінчення інгредієнтів. Ставимо на кілька годин в холодильник.

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