12 червня 2023

Багато років тому у Хінг Ши була знамениту школа, в яку багаті батьки привозили на навчання юнаків з усього Китаю. Хінг Ши славився своєю мудрістю та незвичайним підходом до процесу передачі знань.

Якось двоє учнів, Янг Лі та Чжао Цзен, підійшли до Хінг Ши з проханням розсудити їхню суперечку. Учні не могли вирішити, як у розмові зі співрозмовником слід давати відповіді на запитання.

Янг Лі сказав:

- Вчителю, я думаю, що відповідати на запитання співрозмовника слід негайно, а пізніше, у разі помилки, краще виправитися, ніж змушувати співрозмовника надто довго чекати на відповідь.

На це Чжао Цзен заперечив:

- Ні, навпаки, слід ретельно обмірковувати свою відповідь, зважуючи кожне слово. Нехай на це піде скільки завгодно часу, головне — одразу дати правильну відповідь.

Хінг Ши взяв до рук соковитий апельсин і сказав, звертаючись до першого учня:

- Якщо ти даси своєму співрозмовнику з'їсти першу половину апельсина неочищеною, і лише потім, очистивши шкірку, віддаси другу, може статися так, що він, спробувавши гіркоту першої половини, другу просто викине.

Потім Хінг Ши звернувся до другого учня, який, вислухавши слова вчителя, адресовані Янг Лі, посміхався, вже передчуваючи свою перемогу у суперечці.

- Ти, Чжао Цзене, звичайно ж, не нагодуєш свого співрозмовника гірким апельсином. Навпаки, ти довго і ретельно очищатимеш його, старанно відокремлюючи від м'якоті найменші прожилки шкірки. Але боюся, що твій співрозмовник може піти, так і не дочекавшись обіцяного частування.

- Тоді як же нам слід вчинити? — в один голос запитали учні.

- Перед тим як пригощати когось апельсинами, спочатку навчитеся їх чистити так, щоб не годувати співрозмовника ані гіркотою шкірки, ані марними очікуваннями, — відповів Хінг Ші. — Ну, а поки не навчитеся, довірте краще цей процес тому, кого збираєтесь почастувати.

- І ще, — зробивши невелику паузу, додав учитель, — частіше чистіть апельсини для себе…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.