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Улюблене заварне тісто для пельменів та вареників: вироби виходять дуже ніжними та смачними

20:05 14 червня 2023
вареники

Людей, як відомо, зустрічають по одягу, а що щодо вареників? «Одягання» для них — перший етап приготування. Причому дуже важливий етап — адже саме зараз визначається успіх і якість майбутнього частування, впевнена кулінарка Ірена Князєва.

Інгредієнти:

  • 3 склянки борошна (об'ємом 200 мл)
  • 1.5 склянки киплячої води
  • 3 ст л рафінованої олії
  • 2.5 ч. л. солі
  • 1 яйце

Приготування:

Борошно змішати з сіллю у мисці, зробити заглиблення, влити олію і зверху окріп. Швидко вимісити і дати трохи охолонути. Додати 1 яйце, і потроху додаючи борошно, вимісити м'яке тісто, що не липне до рук (може знадобитися додатково біля однієї склянки борошна). Загорнути плівкою і залишити на годинку при кімнатній температурі, після чого можна продовжувати готувати вареники.

Нагадаємо рецепт вергунів на кефірі.

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