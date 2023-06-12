Улюблене заварне тісто для пельменів та вареників: вироби виходять дуже ніжними та смачними
Людей, як відомо, зустрічають по одягу, а що щодо вареників? «Одягання» для них — перший етап приготування. Причому дуже важливий етап — адже саме зараз визначається успіх і якість майбутнього частування, впевнена кулінарка Ірена Князєва.
Інгредієнти:
- 3 склянки борошна (об'ємом 200 мл)
- 1.5 склянки киплячої води
- 3 ст л рафінованої олії
- 2.5 ч. л. солі
- 1 яйце
Приготування:
Борошно змішати з сіллю у мисці, зробити заглиблення, влити олію і зверху окріп. Швидко вимісити і дати трохи охолонути. Додати 1 яйце, і потроху додаючи борошно, вимісити м'яке тісто, що не липне до рук (може знадобитися додатково біля однієї склянки борошна). Загорнути плівкою і залишити на годинку при кімнатній температурі, після чого можна продовжувати готувати вареники.
Нагадаємо рецепт вергунів на кефірі.71
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram