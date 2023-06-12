Улюблене заварне тісто для пельменів та вареників: вироби виходять дуже ніжними та смачними

Людей, як відомо, зустрічають по одягу, а що щодо вареників? «Одягання» для них — перший етап приготування. Причому дуже важливий етап — адже саме зараз визначається успіх і якість майбутнього частування, впевнена кулінарка Ірена Князєва.

Інгредієнти: 3 склянки борошна (об'ємом 200 мл)

1.5 склянки киплячої води

3 ст л рафінованої олії

2.5 ч. л. солі

1 яйце

Приготування:

Борошно змішати з сіллю у мисці, зробити заглиблення, влити олію і зверху окріп. Швидко вимісити і дати трохи охолонути. Додати 1 яйце, і потроху додаючи борошно, вимісити м'яке тісто, що не липне до рук (може знадобитися додатково біля однієї склянки борошна). Загорнути плівкою і залишити на годинку при кімнатній температурі, після чого можна продовжувати готувати вареники.

Нагадаємо рецепт вергунів на кефірі.

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