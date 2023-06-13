Чим почистити акрилову ванну без шкідливої «хімії»

Акрил відомий тим, що частинки забруднень не прилипають до гладкої поверхні. Але це не означає, що сантехніка не потребує догляду. Навпаки, він має бути ретельним і регулярним, інакше чаша швидко втратить первозданний вигляд. Розберемося, чим мити акрилову ванну і як правильно доглядати її.

Чим відмити акрилову ванну від вапняного нальоту

Набір простих препаратів, які знайдуться на будь-якій кухні або в аптечці, допоможе ефективно позбавитися більшості забруднень. Щоправда, найкраще вони видаляють свіжі плями. Зате впливають менш агресивно, ніж побутова хімія. Наведемо кілька перевірених рецептів.

Столовий оцет

Використовуйте 9% розчин оцту, але навіть у такому вигляді засіб може бути небезпечним для акрилатового покриття. Тому його додають у невеликій кількості. Чашу наповнюють теплою водою. До неї додають 0,7−1 л столового оцту, розмішують і залишають на деякий час. Найчастіше на ніч, але не довше, ніж на 12 годин. Потім рідину зливають, поверхню обполіскують і витирають насухо. Для покращення ефекту додають лимонну кислоту, соду або сіль.

Сода

Порошок знімає наліт вапна і добре відбілює поверхню, але є абразивом. Тому користуватись содою слід обережно. Є два способи. У чашу набирають теплу воду, розчиняють у ній пачку соди. Залишають рідину на годину, зливають, витирають насухо покриття. Такий варіант підходить, якщо проблема невелика.

Запущений наліт краще відмивати содовою кашкою. Сода розводиться з водою до консистенції густої сметани, наноситься на проблемні ділянки, витримується 20−25 хвилин, змивається.

Лимонна кислота

Застосовується аналогічно оцту, у розведеному вигляді. Продається як порошку, який розчиняють у воді. Щоб прибрати наліт, потрібно 150−200 г сухого засобу. Важливий момент: кристали лимонки треба повністю розчинити. Якщо вони осядуть на стіни, можуть зашкодити акрилат.

Як відмити акрилову ванну від жовтого нальоту

Неприємний жовтий відтінок з'являється на поверхні з кількох причин: домішки іржі у воді, нерегулярний догляд тощо. Справлятися із жовтизною краще за допомогою побутової хімії, але народні засоби теж допомагають.

Перекис водню та оцет

Зі столового 9% оцту і перекису готують суміш, з'єднуючи їх у пропорції 3:1. Отриману рідину заливають у розпилювач, наносять на пожовкле покриття. Якщо розпилювача немає, роблять це звичайною губкою. Через 15 хвилин треба помити та витерти акрилове покриття.

Гірчиця та сода

Непоганий вибір, якщо не знаєш, чим почистити акрилову ванну в домашніх умовах, коли немає відповідних заводських складів. Гірчичний порошок перемішується з рівною кількістю соди. Суміш розлучається до стану кашки теплою водою. Накладається на жовті ділянки, витримується півгодини-годину, після чого змивається.

Господарське мило

Універсальний миючий засіб. Чим вище відсоток вмісту жиру, тим краще воно справляється із брудом. Мило натирається на дрібній тертці, отримана стружка розлучається до однорідного гелю. Додається 2−3 ст. ложки соди. Паста наноситься на поверхню губкою, витримується близько години, змивається.

Як прибрати іржу

Очищати іржаві патьоки та плями складно. Допомагають наступні продукти і речовини.

Лимонний сік

Свіжий сік наносять на пляму, витримують не більше години, змивають. Для посилення ефекту до соку додають дрібно помелену сіль. Так, щоби вийшла густа паста. Її накладають на іржу, але в жодному разі не труть. Інакше глянець буде зіпсований.

Нашатирний спирт та перекис водню

Достатньо агресивні речовини, тому їхня дія має бути короткочасною. Щоб почистити свіжу іржу, достатньо 5−7 хвилин. Інгредієнти поєднуються в рівних пропорціях, наносяться на проблемні ділянки. Максимально допустимий час дії — 10 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» назвали простий і дешевий спосіб відбілити унітаз.

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