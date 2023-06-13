Неймовірні малосольні огірочки: готові вже за 15 хвилин
Які ж смачні малосольні огірочки з молодою картоплею! А приготувати їх простіше, якщо скористатися рецептом кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової.
— Такі огірочки готові вже за 15 хвилин, — каже Елла Іванова. — Варто один раз приготувати, як ця страва стане вашою улюбленою. Цей рецепт вважаю одним з найкращих у приготуванні малосольних огірків.
Малосольні огірочки швидкого приготування
300 г огірків
3 г солі
5 г цукру
Лавровий лист
Духмяний перець (до смаку)
Часник (до смаку)
Сік лимона
Кріп або петрушка
Олія (2 столові ложки)
Невеликі огірки розрізати на чотири частини. Зелень змішати з порізаним часником і спеціями, додати цукор і сіль, трохи олії. Огірки покласти в пакет і додати запашну суміш із соком лимона та олією. Вміст перемішати. Пакет зав'язати. За 15 хвилин можна куштувати.
А як приготувати надзвичайно смачні малосольні томати, розповіла кулінарка Лариса Павлюк.
Читайте також: За рецептом любої бабусі: хрусткі солоні огірочки від Лілії Цвіт — їх можна зберігати у квартирі до весни, без льоху та комори
Фото з альбому Елли Іванової23
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram