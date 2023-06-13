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Неймовірні малосольні огірочки: готові вже за 15 хвилин

22:28 19 червня 2023
малосольні огірки

Які ж смачні малосольні огірочки з молодою картоплею! А приготувати їх простіше, якщо скористатися рецептом кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової.

— Такі огірочки готові вже за 15 хвилин, — каже Елла Іванова. — Варто один раз приготувати, як ця страва стане вашою улюбленою. Цей рецепт вважаю одним з найкращих у приготуванні малосольних огірків.

Малосольні огірочки швидкого приготування

300 г огірків

3 г солі

5 г цукру

Лавровий лист

Духмяний перець (до смаку)

Часник (до смаку)

Сік лимона

Кріп або петрушка

Олія (2 столові ложки)

Невеликі огірки розрізати на чотири частини. Зелень змішати з порізаним часником і спеціями, додати цукор і сіль, трохи олії. Огірки покласти в пакет і додати запашну суміш із соком лимона та олією. Вміст перемішати. Пакет зав'язати. За 15 хвилин можна куштувати.

А як приготувати надзвичайно смачні малосольні томати, розповіла кулінарка Лариса Павлюк.

Читайте також: За рецептом любої бабусі: хрусткі солоні огірочки від Лілії Цвіт — їх можна зберігати у квартирі до весни, без льоху та комори

Фото з альбому Елли Іванової

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