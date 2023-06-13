Неймовірні малосольні огірочки: готові вже за 15 хвилин

Які ж смачні малосольні огірочки з молодою картоплею! А приготувати їх простіше, якщо скористатися рецептом кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової.

— Такі огірочки готові вже за 15 хвилин, — каже Елла Іванова. — Варто один раз приготувати, як ця страва стане вашою улюбленою. Цей рецепт вважаю одним з найкращих у приготуванні малосольних огірків.

Малосольні огірочки швидкого приготування 300 г огірків 3 г солі 5 г цукру Лавровий лист Духмяний перець (до смаку) Часник (до смаку) Сік лимона Кріп або петрушка Олія (2 столові ложки) Невеликі огірки розрізати на чотири частини. Зелень змішати з порізаним часником і спеціями, додати цукор і сіль, трохи олії. Огірки покласти в пакет і додати запашну суміш із соком лимона та олією. Вміст перемішати. Пакет зав'язати. За 15 хвилин можна куштувати.

А як приготувати надзвичайно смачні малосольні томати, розповіла кулінарка Лариса Павлюк.

Фото з альбому Елли Іванової

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