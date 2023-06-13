Салат з фетою, томатами та полуницею: феєрверк смаків, який вас вразить

Чи знаєте ви, що полуницю можна додавати не тільки до десертів?

Вона надає пікантного смаку багатьом закускам. Варто зазначити, що феєрверк смаків вищезгаданого салату вас вразить.

Отож, якщо хочете спробувати страву, скористайтесь рецептом від української співачки Анни Конди, яка раніше ділилася рецептом салату з бринзою, редисом та руколою.

- Цей салат дуже корисний, адже всі овочі, ягоди та зелень сезонні, — говорить Анна Конда. — Рецепт досить простий у втіленні.

Салат з фетою, томатами та полуницею Інгредієнти розраховані на 2 порції Шпинат 60 г

Томати черрі 300 г

Полуниця 300 г

Сир фета 100 г

Суміш кунжуту, льону та соняшникового насіння 2 ст. ложки Для заправки: мед,

гірчиця,

оливкова олія.

Готуємо заправку. Нарізаємо томати та полуницю. Перемішуємо зі шпинатом та заправкою. Додаємо сир фета та посипаємо сумішшю кунжуту з льоном та соняшниковим насінням.

Смачного!

Нагадаємо рецепт бананового желе.

Фото з альбому Анни Конди

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