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Світ

Карма в дії: Сочі пішло під воду (фото, відео)

9:42 14 червня 2023
Затоплені вулиці

У російському курортному місті Сочі, біля якого розташовується один із «бункерів путіна», вийшла з берегів річка Мацеста — прилеглі до неї вулиці пішли під воду.

Як пише видання «Кубанские новости», рівень води був таким, що на деяких ділянках автомобілі практично зникли під водою.

Фото мерії Сочі

У місцевій мерії також повідомили про пошкодження мережі газопроводу.

 

Причиною стала нічна злива, про яку раніше попереджали синоптики. Штормове попередження діятиме і у середу, 14 червня.

 

Нагадаємо, що затоплення на Херсонщині були спричинені не стихією, а злочинними діями окупантів, які підірвали греблю Каховської ГЕС. Точна кількість жертв і постраждалих не відома. На даний момент повідомляється, що загинули 9 осіб, зниклими безвісти вважаються 43 особи, з них 7 — діти.

У мережі показали фото, як виглядає Каховське море після теракту.

Фото — мерії Сочі

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