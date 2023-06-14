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Кава, музика та швидкість: 10 порад, як не заснути за кермом у дорозі

18:28 14 червня 2023
Авто

Під час тривалих подорожей мозок та тіло людини втомлюються від монотонної роботи, тому хоче відпочити та поспати. Але заснути за кермом автомобіля — це ж справжній жах для будь-якого водія, адже може призвести до ДТП. Експерти дали поради, як цього уникнути, пише mmr.net.ua.

Топ-10 порад, як не заснути в дорозі під час довгої подорожі:

1. Виспатись перед довгою поїздкою
2. Спати в перервах подорожі
3. Кава та чай або фізичні вправи під час подорожі
4. Електронні системи автомобіля
5. Кава, чай, енергетики
6. Їсти яблука, горіхи, сухарі, лимони та апельсини
7. Відчинити вікна в салоні
8. Змінити температуру та швидкість руху
9. Музика та розмови
10. Не їхати на ніч

Експерти радять звернути увагу на стан та кліпання очима: якщо відчуваєте синдром сухого ока (наче потрапив пісок), якщо кліпаєте швидше або повільніше звичайного, якщо докладаєте зусиль для тримання очей/повік відкритими — це все вказує на втому та бажання поспати. Ще одним сигналом можуть бути «бігаючі стовпчики» на дорозі, сповільнений та уривчастий рух дорожніх знаків або зустрічних автомобілів — це означає, що мозок вже втомився.

Раніше «ФАКТИ» писали, яка небезпека чатує на власників новеньких автомобілів.

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