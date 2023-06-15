Протягом останніх тижнів пригожин, чия приватна військова структура відіграла ключову роль у російському вторгненні в Україну, звинуватив російське військове керівництво у провалі вторгнення у серії відеороликів, сповнених ненормативної лексики. Минулого тижня він заявив, що його наймана армія не буде продовжувати воювати в Україні, якщо військовими діями продовжуватимуть «керувати клоуни, які перетворюють людей на м'ясо».

Такі публічні акти непокори рідкісні в росії, де тисячі тих, хто критикував війну, були заарештовані. Нападки ватажка «Вагнера» викликали припущення, що він, можливо, навіть планує переворот проти путіна. У коментарі The Washington Post Аббас Галлямов, політичний аналітик і колишній кремлівський спічрайтер, сказав, що путін не може дозволити собі відштовхнути від себе таких як пригожин.

«Режим просто не може дозволити собі репресії проти представників „патріотичного“ табору, який і так не дуже задоволений президентом: він розв'язав війну, але досі не може її виграти, — сказав він в інтерв'ю Post. — Якщо тиснути на цю частину суспільства, — вони перейдуть в опозицію і скажуть: виявляється, критики путіна були праві, і він справді перетворився на диктатора».

Кремль зіткнувся зі зростаючою критикою щодо ведення війни з боку націоналістів, які стверджують, що росія недостатньо агресивно прагнула до перемоги і провалила вторгнення. Кремль, очевидно, очікував швидкої перемоги в Україні, але війна перетворилася на затяжну патову ситуацію, причому Україна в останні дні досягла деяких успіхів в рамках свого літнього наступу, повідомляє Reuters.

Колишні співробітники розвідки нещодавно розповіли виданню Insider, що путін може зіткнутися з викликами для своєї влади, якщо росія зазнає поразки від України, а її війська будуть витіснені з країни. пригожин може бути серед тих, хто намагатиметься захопити владу.

Інші аналітики пропонують різні пояснення того, чому путін не діяв проти пригожина: у травні видання Insider повідомило, що Кремль сильно залежав від групи Вагнера під час виснажливої битви за захоплення контролю над Бахмутом на сході України. Інші вказують на той факт, що путін вже давно розпалює жорстку внутрішню конкуренцію. Галлямов, який живе у вимушеному вигнанні за кордоном, критикує путіна і його війну в Україні, і в квітні був оголошений у розшук Міністерством внутрішніх справ росії.

Раніше «ФАКТИ» публікували коментар Сержа Марко щодо ситуації з делімхановим: «Зараз інформмашина заряджається на цькування пригожина».

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