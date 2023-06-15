Огірки в гірчичному маринаді: дуже смачна закрутка на зиму

Солоні й мариновані огірочки є однією з найулюбленіших закусок на столі української родини. Саме тому господині так старанно їх вирощують, а потім консервують на зиму.

Для пікантності до овочів часто додають кетчуп, проте його можна замінити і міцною гірчицею, стверджують автори популярного ресурсу.

Для приготування заготовок (з розрахунку 5 літрових банок) візьміть:

огірки — орієнтовно 2 кг;

зубчики часнику — 10 шт;

перець чорний горошком — 10 г;

перець духмяний горошком — 10 шт;

листя смородини — 10 шт;

парасольки кропу — 5 шт;

листя вишні — 5 шт;

гірчиця міцна — 130 г;

вода — 2 л;

цукор — 300 г;

сіль — 2 столові ложки;

оцет — 400 мл.

Етапи готування

Замочіть огірки на 2−3 години.

Приготуйте маринад, змішавши у каструлі воду, гірчицю (беріть «Міцну» або «Козацьку»), цукор, сіль, оцет. Доведіть до кипіння і зніміть з вогню.

Вимийте 5 літрових банок. У кожну банку покладіть по 2 зубчики часнику, по 2 горошини чорного й духмяного перцю, порівну розподіліть зелень. Щільно закладіть миті огірочки.

Залийте банки маринадом, прикрийте кишками.

На дно глибокої каструлі постеліть тканину чи рушник та поставте банки з огірками. Залийте водою по «плечики» і доведіть до кипіння. З моменту закипання має пройти 7−10 хвилин. Після такої стерилізації банки одразу діставайте і закручуйте кришками.

Банки переверніть догори дном, вкутайте і лишіть остигати (ємності з єврокришечками перевертати не треба). Потім сховайте в прохолодне місце на зберігання.

Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували також рецепт хрустких огірків, які консервують без оцту та цукру, аби не нашкодити хворим на діабет.

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