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Огірки в гірчичному маринаді: дуже смачна закрутка на зиму

15:15 15 червня 2023
Консервовані огірки

Солоні й мариновані огірочки є однією з найулюбленіших закусок на столі української родини. Саме тому господині так старанно їх вирощують, а потім консервують на зиму.

Для пікантності до овочів часто додають кетчуп, проте його можна замінити і міцною гірчицею, стверджують автори популярного ресурсу.

Для приготування заготовок (з розрахунку 5 літрових банок) візьміть:

  • огірки — орієнтовно 2 кг;
  • зубчики часнику — 10 шт;
  • перець чорний горошком — 10 г;
  • перець духмяний горошком — 10 шт;
  • листя смородини — 10 шт;
  • парасольки кропу — 5 шт;
  • листя вишні — 5 шт;
  • гірчиця міцна — 130 г;
  • вода — 2 л;
  • цукор — 300 г;
  • сіль — 2 столові ложки;
  • оцет — 400 мл.

Етапи готування

Замочіть огірки на 2−3 години.

Приготуйте маринад, змішавши у каструлі воду, гірчицю (беріть «Міцну» або «Козацьку»), цукор, сіль, оцет. Доведіть до кипіння і зніміть з вогню.

Вимийте 5 літрових банок. У кожну банку покладіть по 2 зубчики часнику, по 2 горошини чорного й духмяного перцю, порівну розподіліть зелень. Щільно закладіть миті огірочки.

Залийте банки маринадом, прикрийте кишками.

На дно глибокої каструлі постеліть тканину чи рушник та поставте банки з огірками. Залийте водою по «плечики» і доведіть до кипіння. З моменту закипання має пройти 7−10 хвилин. Після такої стерилізації банки одразу діставайте і закручуйте кришками.

Банки переверніть догори дном, вкутайте і лишіть остигати (ємності з єврокришечками перевертати не треба). Потім сховайте в прохолодне місце на зберігання.

Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували також рецепт хрустких огірків, які консервують без оцту та цукру, аби не нашкодити хворим на діабет.

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