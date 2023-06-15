Огірки в гірчичному маринаді: дуже смачна закрутка на зиму
Солоні й мариновані огірочки є однією з найулюбленіших закусок на столі української родини. Саме тому господині так старанно їх вирощують, а потім консервують на зиму.
Для пікантності до овочів часто додають кетчуп, проте його можна замінити і міцною гірчицею, стверджують автори популярного ресурсу.
Для приготування заготовок (з розрахунку 5 літрових банок) візьміть:
- огірки — орієнтовно 2 кг;
- зубчики часнику — 10 шт;
- перець чорний горошком — 10 г;
- перець духмяний горошком — 10 шт;
- листя смородини — 10 шт;
- парасольки кропу — 5 шт;
- листя вишні — 5 шт;
- гірчиця міцна — 130 г;
- вода — 2 л;
- цукор — 300 г;
- сіль — 2 столові ложки;
- оцет — 400 мл.
Етапи готування
Замочіть огірки на 2−3 години.
Приготуйте маринад, змішавши у каструлі воду, гірчицю (беріть «Міцну» або «Козацьку»), цукор, сіль, оцет. Доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
Вимийте 5 літрових банок. У кожну банку покладіть по 2 зубчики часнику, по 2 горошини чорного й духмяного перцю, порівну розподіліть зелень. Щільно закладіть миті огірочки.
Залийте банки маринадом, прикрийте кишками.
На дно глибокої каструлі постеліть тканину чи рушник та поставте банки з огірками. Залийте водою по «плечики» і доведіть до кипіння. З моменту закипання має пройти 7−10 хвилин. Після такої стерилізації банки одразу діставайте і закручуйте кришками.
Банки переверніть догори дном, вкутайте і лишіть остигати (ємності з єврокришечками перевертати не треба). Потім сховайте в прохолодне місце на зберігання.
Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували також рецепт хрустких огірків, які консервують без оцту та цукру, аби не нашкодити хворим на діабет.50
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