Топовий рецепт соління для діабетиків: хрусткі огірки без оцту та цукру — просто пальчики оближеш (відео)

Дієта при діабеті повинна відповідати відразу декільком критеріям: забезпечувати організм вітамінами, сприяти зниженню ваги тіла, містити вуглеводи, що повільно всмоктуються.

Овочі мають займати до половини добового раціону харчування. Їхній вибір досить великий, що дозволяє готувати різноманітні складні страви.

Часто діабетики поряд з тим, які солодощі їм можна вживати, запитують, а чи можна при цукровому діабеті якісь соління?

Для діабетиків розроблено таблицю, в якій зазначено перелік продуктів рослинного та тваринного походження з зазначенням ГІ, повідомляє diabetik.guru.

Шкала поділу індексу:

0−50 одиниць — низький показник, така їжа та напої становлять основу діабетичного раціону;

50−69 одиниць — середній показник, такі продукти дозволені на столі як виняток, не частіше двох разів на тиждень;

70 одиниць і вище — їжа та напої з такими показниками вкрай небезпечні, оскільки провокують різкий стрибок концентрації глюкози у крові та можуть спричинити погіршення самопочуття хворого.

Солоні та мариновані огірки та помідори мають такі значення:

- огірок має ГІ 15 одиниць, калорійність на 100 г продукту складе 15 ккал, кількість хлібних одиниць дорівнює 0,17 ХЕ;

- глікемічний показник томатів складе 10 одиниць, калорійність на 100 г продукту 20 ккал, а кількість хлібних одиниць дорівнює 0,33 ХЕ.

Спираючись на вищевказані показники, можна зробити висновок, що солоні та мариновані огірки та помідори можна сміливо включати до щоденного раціону діабетиків.

Про те, як можна урізноманітнити страви для діабетиків, показано у відеоролику, у якому пропонують приготувати малосольні кольорову капусту, яблука та огірки.

Продукти: 700гр.цв.капусти (2.3ХЕ)

350гр. огірків (0.6ХЕ)

100гр. яблука (0.75ХЕ)

40гр. чорносливу (1.9ХЕ)

20гр. чеснока (0.5ХЕ)

10гр. гострого перцю

2 лавр. аркуші

4−5 горошин душ. перцю

7−8 горошин чорного перцю

3 гвоздики

3ч.л.солі з гіркою

1ст.л.стевії (порошок)

1л. води

стебла кропу

Разом: 6ХЕ

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