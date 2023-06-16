Фарширована редиска: незвично та смачно
Фарширована яєчними жовтками і сиром редиска — страва, яка здивує ваших рідних і близьких. Вона смачна і красива, а готується досить просто. Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка радила приготувати домашній майонез із зеленою цибулею.
- Ця закуска з редиски нікого не залишить байдужим, — каже Елла Іванова. — Смачно і незвично!
Фарширована редиска
- Пучок редиски
- Олія (за смаком)
- 1 чайна ложка гірчиці в зернах
- Сіль
- Перець
- 3 варених жовтки
- 1 столова ложка майонезу
- 2 столові ложки сиру
- Можна додати зелень.
Редис розрізати на половинки, витягти серединку. Таким чином вийдуть «барильця». Протягом 15 хвилин промаринувати в поміщеному в холодильник пакеті, додавши перець, сіль і цукор.
Приготувати начинку з жовтків, майонезу, сиру, гірчиці та олії. Довести до бажаного смаку. Фарширувати редиску. При подачі прикрасити зеленню.
І приємного апетиту!
Нагадаємо рецепт сала в маринаді.
Фото з альбому Елли Іванової62
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