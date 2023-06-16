Фарширована редиска: незвично та смачно

Фарширована яєчними жовтками і сиром редиска — страва, яка здивує ваших рідних і близьких. Вона смачна і красива, а готується досить просто. Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка радила приготувати домашній майонез із зеленою цибулею.

- Ця закуска з редиски нікого не залишить байдужим, — каже Елла Іванова. — Смачно і незвично!

Фарширована редиска Пучок редиски

Олія (за смаком)

1 чайна ложка гірчиці в зернах

Сіль

Перець

3 варених жовтки

1 столова ложка майонезу

2 столові ложки сиру

Можна додати зелень.

Редис розрізати на половинки, витягти серединку. Таким чином вийдуть «барильця». Протягом 15 хвилин промаринувати в поміщеному в холодильник пакеті, додавши перець, сіль і цукор.

Приготувати начинку з жовтків, майонезу, сиру, гірчиці та олії. Довести до бажаного смаку. Фарширувати редиску. При подачі прикрасити зеленню.

І приємного апетиту!

Нагадаємо рецепт сала в маринаді.

Фото з альбому Елли Іванової

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