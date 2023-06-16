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Фарширована редиска: незвично та смачно

22:25 23 червня 2023
Фарширована редиска

Фарширована яєчними жовтками і сиром редиска — страва, яка здивує ваших рідних і близьких. Вона смачна і красива, а готується досить просто. Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка радила приготувати домашній майонез із зеленою цибулею.

- Ця закуска з редиски нікого не залишить байдужим, — каже Елла Іванова. — Смачно і незвично!

Фарширована редиска

  • Пучок редиски
  • Олія (за смаком)
  • 1 чайна ложка гірчиці в зернах
  • Сіль
  • Перець
  • 3 варених жовтки
  • 1 столова ложка майонезу
  • 2 столові ложки сиру
  • Можна додати зелень.

Редис розрізати на половинки, витягти серединку. Таким чином вийдуть «барильця». Протягом 15 хвилин промаринувати в поміщеному в холодильник пакеті, додавши перець, сіль і цукор.

Приготувати начинку з жовтків, майонезу, сиру, гірчиці та олії. Довести до бажаного смаку. Фарширувати редиску. При подачі прикрасити зеленню.

І приємного апетиту!

Нагадаємо рецепт сала в маринаді.

Фото з альбому Елли Іванової

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