Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)
Для рясного урожаю огірків слід потурбуватися про своєчасне підживлення розсади. Досвідчені городники знають, як використовувати для цього перевірені аптечні препарати, і звичайні продукти, наприклад, молоко.
Саме воно стало основою для нового диво-розчину для грядок з огірками, що його приготували на YouTube-каналі «Поради біолога». Автори рецепту стверджують, що таке підживлення допоможе овочам не жовтіти, і до того ж збільшити урожайність.
Отже, візьміть склянку молока, столову ложку пшоняної крупи, додайте 2 літра води і 5 крапель йоду.
Перебийте в блендері і залишіть настоюватися бодай на годину.
Процідіть і додайте ще 1 літр чистої води.
Таким чином, отримуємо 3 літри підживлення, склянку якого слід розвести у 5 літрах води і поливати рослини під корінь.
Нагадаємо, раніше на цьому ж каналі розповіли, як використовути на грядці з огірками і помідорами бурий рис та апельсин.224
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