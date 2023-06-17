Усик зачекає? Ф'юрі обрав собі несподіваного суперника

Володар чемпіонського поясу WBC британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі, чия дружина вагітна сьомою дитиною, схоже остаточно переключив свою увагу з ймовірного бою за об'єднання титулів з Олександром Усиком на пошук іншого суперника.

При цьому колеги по боксерському цеху Циганського короля мало цікавлять, йому подавай цікавіші варіанти. Так, Тайсон хоче провести «гібридний» бій із представником UFC Джоном Джонсом. Можливий поєдинок спортсмени почали публічно обговорювати ще місяць тому, а зараз керівництво промоції надіслало британцю офіційний лист, про що Ф'юрі повідомив у прямому ефірі паблика FoxifyTrade у Twitter.

Tyson Fury думає, що це було отримано офіційним шляхом від UFC до face Jon Jones в «hybrid fight» Next. [ @FoxifyTrade ] pic.twitter.com/SkADrvyoYR — Michael Benson (@ Michael Bensonn) June 16, 2023

Щоправда, наразі є одна перешкода на шляху до організації цього поєдинку. Ф'юрі хоче провести бій за правилами боксу, а Джонс, навпаки, — за правилами ММА. Але начебто бійцям вдалося досягти компромісу, і зірка UFC погодився одягнути боксерські рукавички.

Коли і де може пройти «гібридний» бій, наразі невідомо. При цьому продовжує обговорюватися можливість організації бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком у грудні в Саудівській Аравії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик отримав суперника замість Ф'юрі та дізнався, скільки заробить за бій.

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