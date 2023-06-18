Не поспішайте засмучуватися: п'ять способів видалити з одягу свіжу пляму від полуниці

Оцет та сода є відмінними помічниками господарок. Зокрема, за їхньою допомогою можна видалити з одягу кавові плями. Також вони допоможуть у боротьбі із забрудненнями, що залишилися після «близького знайомства» речей із полуницею.

Як запевняють vikna.tv, забруднену річ слід промити холодною водою і обережно промокнути надлишки вологи. Потім радять приготувати рідку кашку зі столового оцту та харчової соди. Під пляму треба покласти серветку та нанести суміш. За півгодини суміш прибирають і полощать одяг у прохолодній воді. Пляма від полуниці має помітно збліднути або зовсім зникнути. Процедуру можна повторити, якщо з першого разу це не вдалося.

Головне правило у разі появи полуничної плями — її не можна відтирати вологою серветкою, бо сік ще більше вбереться у тканину, і пляму буде ще складніше вивести.

Так що спочатку пляму промакують серветкою або паперовим рушником, а потім займаються видаленням.

Є ще кілька «народних засобів» для боротьби з такими плямами:

Окріп допоможе вивести плями з бавовняних і натуральних тканин. На забруднене місце радять лити окроп, а не просто гарячу воду. Цей метод не підійде для шовку чи інших делікатних тканин.

Прибрати пляму полуниці з тонкої тканини можна за допомогою солі. Для цього сіль великого помелу змішують із водою до утворення кашки. Під зворотний бік речі кладуть паперову серветку, саму пляму обробляють м'якою ганчірочкою або губкою, змоченою в суміші. Кашку радять наносити від краю до середини. Потім одяг перуть у машинці на делікатному режимі за температури до 40 °C.

Ще один спосіб — виведення плями за допомогою лимонної кислоти: 2 г розвести у 250 мл прохолодної води, суміш нанести на забруднену область на 20 хвилин. Потім річ потрібно випрати за низької температури.

Боротися з ягідно-фруктовими плямами можна і за допомогою перекису водню. Для цього змішують 1 ч. л. перекису та 100 мл води. Засіб наносять на тканину м'якою ганчіркою або губкою і через 5 хвилин змивають водою. Перекис добре розчиняє забруднення, але не треба перетримувати його на плямі довше.

До речі, перекис водню, як і спирт, дозволить позбутися жирних плям на тканинах.

Фото Pixabay

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