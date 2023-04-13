Діяти потрібно швидко: як позбутися свіжої кавової плями на одязі

Є кілька способів, які дозволяють позбавитися як свіжих, так і застарілих кавових плям на одязі чи матрацах.

Як пишуть «Вікна», якщо йдеться про свіжу пляму, то вивести її можна наступними способами:

Лити на пляму гарячу, але не киплячу воду, далі насипати на нього трохи прального порошку, потерти та залишити на кілька хвилин. Промити водою.

Зробити оцетовий розчин — чайна ложка на кілька кружок води, вилити рідину на пляму. Для посилення ефекту додати пральний порошок. Після цього одяг відправляють на прання. Спосіб підходить для видалення плям з білого одягу.

Нашатирний спирт також допоможе позбутися плям на світлому одязі. Для цього 10 крапель нашатиря змішують з 0,5 л води та замочують у розчині одяг кілька хвилин, а після цього полощать.

Перед пранням на пляму виливають трохи лимонної або щавлевої кислоти та залишають на 1−1,5 години.

У літр води додати чайну ложку спирту та замочити в ній одяг на кілька хвилин, а потім випрати.

Якщо кава потрапила на шовк чи шерсть, то можна використати нашатирно-мильний розчин, намочити в ньому ганчірку та протерти плями на одязі.

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А застарілі плями рекомендують видаляти, замочуючи річ у підсоленій воді кілька годин. Після цього її відправляють у машинку, увімкнувши подвійний режим полоскання. «Важкі плями» можна спробувати вивести за допомогою гліцерину. Його слід нанести на пляму і залишити на 20−30 хвилин, а потім попрати річ. Якщо пляма дуже стара, можна змішати чайну ложку гліцерину зі склянкою води та кількома краплями нашатирного спирту. Однак така комбінація може пошкодити ніжну тканину.

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Фото Pixabay

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