Молочний коктейль із шафраном: найкращий напій для релаксу в спекотний день

Шафран і морозиво — ідеальне поєднання. То чому б на його основі не приготувати смачний і ароматний коктейль? Напевно цей вишуканий напій вам так сподобається, що ви захочете ним поласувати ще не раз.

Рецептом коктейлю зі смаком і ароматом східної казки поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше давала рецепт заварного крему з шафраном.

- Подавайте коктейль у високій склянці або келиху, — каже Ардія Діаманті. — Під час подачі можна прикрасити листочками м'яти або рідкою карамеллю. Молочний коктейль із шафраном — найкращий напій у літню спеку.

Молочний коктейль із шафраном Молоко охолоджене — 300 мл.

Молочне або вершкове морозиво — 50 г

Шафран і цукор (за смаком)

Шафран залити теплим молоком (дві ложки), додати цукор і ретельно перемішати. Потім з'єднати з морозивом і знову перемішати. Додати решту охолодженого молока і збити за допомогою блендера.

Смачного!

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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