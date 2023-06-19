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Молочний коктейль із шафраном: найкращий напій для релаксу в спекотний день

22:28 24 червня 2023
Коктейль

Шафран і морозиво — ідеальне поєднання. То чому б на його основі не приготувати смачний і ароматний коктейль? Напевно цей вишуканий напій вам так сподобається, що ви захочете ним поласувати ще не раз.

Рецептом коктейлю зі смаком і ароматом східної казки поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше давала рецепт заварного крему з шафраном.

- Подавайте коктейль у високій склянці або келиху, — каже Ардія Діаманті. — Під час подачі можна прикрасити листочками м'яти або рідкою карамеллю. Молочний коктейль із шафраном — найкращий напій у літню спеку.

Молочний коктейль із шафраном

  • Молоко охолоджене — 300 мл.
  • Молочне або вершкове морозиво — 50 г
  • Шафран і цукор (за смаком)

Шафран залити теплим молоком (дві ложки), додати цукор і ретельно перемішати. Потім з'єднати з морозивом і знову перемішати. Додати решту охолодженого молока і збити за допомогою блендера.

Смачного!

Нагадаємо рецепт фредо капучино — кави з льодом на основі еспресо.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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