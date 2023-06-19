Молочний коктейль із шафраном: найкращий напій для релаксу в спекотний день
Шафран і морозиво — ідеальне поєднання. То чому б на його основі не приготувати смачний і ароматний коктейль? Напевно цей вишуканий напій вам так сподобається, що ви захочете ним поласувати ще не раз.
Рецептом коктейлю зі смаком і ароматом східної казки поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше давала рецепт заварного крему з шафраном.
- Подавайте коктейль у високій склянці або келиху, — каже Ардія Діаманті. — Під час подачі можна прикрасити листочками м'яти або рідкою карамеллю. Молочний коктейль із шафраном — найкращий напій у літню спеку.
Молочний коктейль із шафраном
- Молоко охолоджене — 300 мл.
- Молочне або вершкове морозиво — 50 г
- Шафран і цукор (за смаком)
Шафран залити теплим молоком (дві ложки), додати цукор і ретельно перемішати. Потім з'єднати з морозивом і знову перемішати. Додати решту охолодженого молока і збити за допомогою блендера.
Смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської60
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