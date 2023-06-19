Зі США до України: благодійники допомагають українським захисникам

Українські військові і цивільні виборють право на життя. Захисники на полі бою метр за метром звільняють українську землю від окупантів. Українці донатять на потреби військових: спортсмени влаштовують аукціони для збору коштів, ветерани влаштовують неймовірні марафони, бізнесмени створюють сучасні тренувальні системи для військових, діти присвячують пісні Україні.

Українці самоорганізовуються та об'єднуються, щоб підтримати тих, хто їх захищає і ціною власного життя дарує нам завтрашній день.

Допомагають не тільки замордовані ракетними обстрілами і нічними повітряними тривогами громадяни. А й імігранти з України та американці українського походження у США.

Колишня працівниця, більд-редактор «ФАКТІВ» Лариса Поліщук, яка зараз мешкає у Сполучених Штатах, передала від St. Mary assumption Ukrainian Catholic Church especially Yuriy Safronov and Tetiana Mouzi вагому допомогу для підрозділів, у яких захищають Україну співробітники та діти працівників «ФАКТІВ». Щиро дякуємо і знайомим, і не знайомим благодійникам. Разом переможемо!

Раніше «ФАКТИ» розповідали про 27-річного американеця Крістофера Джеймса Кемпбелла, який загинув в Україні в бою проти російських окупантів і заповів поховати його на нашій землі.



70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram