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Перекис, аспірин і картопля: як отримати в 10 раз більше огірків з куща (відеоінструкція)

17:45 19 червня 2023
кошик огірків

Щоб отримати багатий урожай огірків, потрібно під рослини періодично вносити підживлення.

На YouTube-каналі «Поради біолога» рекомендують приготувати натуральне підживлення з аспірину, перекису водню та шкірок картоплі.

Таблетку аспірину, ложку перекису водню та шкірку однієї картоплі залити двома літрами води та добре збити блендером.

Потім отриманому розчину дати настоятися 2 години й процідити через сито.

Після цього додати ще літр води. Всього вийде 3 літри маткового розчину.

Для поливу під корінь потрібно склянку маткового розчину розвести у 5 літрах води.

«ФАКТИ» також розповідали, як потрібно поливати плодові дерева влітку.

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