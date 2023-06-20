«Це не повинні бути просто слова»: шведський депутат про гарантію України членства в НАТО

Саміт НАТО у Вільнюсі не повинен закінчитися просто словами, Україна має отримати гарантії того, що стане членом альянсу після перемоги у війні. Про це в коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Швеції (Ріксдага), представник Християнсько-демократичної партії, що входить до коаліції, Магнус Якобсон.

«Моя позиція полягає в тому, що Україна має стати членом НАТО. Щодо саміту НАТО у Вільнюсі, Україна має отримати гарантії того, що вона стане членом. Не зараз, Вільнюський саміт занадто рано проходить для цього, після перемоги, але у Вільнюсі це не мають бути просто слова», — заявив політик.

Парламентар переконаний, що Україна переможе і це питання лише часу.

«Тренування ваших пілотів на F16 та Grippen вже почалися», — додав він.

Раніше у німецькому Бундестазі виступили із закликом дати Україні ПДЧ та графік вступу до НАТО вже на Вільнюському саміті. Депутат від ХДС/ХСС, член комітету з міжнародних відносин Родеріх Кізеветтер заявив, що країни, які підтримують Україну, повинні перестати висловлювати лише співчуття у відповідь на нові російські воєнні злочини, — необхідна відповідь сили на адресу росії. Такою відповіддю, за його словами, має стати наданий Україні вже на Вільнюському саміті план членства в НАТО та графік вступу до альянсу.

Своєю чергою депутат Європейського парламенту від Естонії, член комітету з іноземних відносин Як Мадісон заявив, що хорошим результатом саміту НАТО у Вільнюсі стала б єдина заява всіх членів альянсу про те, що Україна стане членом НАТО в найближчі три роки.

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