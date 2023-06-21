Готуємо хрустку цибулеву італійську чабатту по-українськи: з нею вечеря чи сніданок будуть набагато смачнішими (відео)

Домашній хліб значно смачніший за магазинний. Тому вже досить багато українських господинь почали випікати хліб вдома і не тільки за рецептами своїх мам та бабусь.

Сучасні кулінарки також використовують рецепти різних країн. Наприклад, італійська чабатта стала дуже популярною в Україні.

Чабатта — італійський білий хліб, виготовлений з пшеничного борошна та дріжджів. У перекладі з італійської буквально означає «ка́пець». Особливістю цього хліба є хрустка скоринка і м'якушка з великою, нерівномірно розподіленою пористістю.

Цікавим фактом можна вважати те, що у перекладі з італійської слово «чабатта» означає «тапок» або «ляпанець». Причому походження цього слова не має ніякого відношення до зовнішнього вигляду готового виробу, як вважають багато туристів.

Секрет етимології цього терміна криється в італійському крилатому виразі «cucinare uno ciabatta». У вільному перекладі це приблизно «робимо ноги», «тікаймо».

З кінця 1990-х років цей сорт хліба став дуже популярний у Європі та США, почав широко використовуватися для приготування бутербродів.

Рецепт такого хліба запропонувала користувачка під ніком polli cooking.

Цибулева чабатта

Інгредієнти:

2 середні цибулини

450 г борошна

360 мл теплої води

0,5 ст. л сухих дріжджів

10 г солі

Приготування:

Цибулю нарізати півкільцями, посолити, поперчити та обсмажити до золотистості на середньому вогні.

До борошна додати цибулю, перемішати. Налити теплу воду та скласти тісто з різних боків, залишити накритим на 20 хвилин.

Посипати сіллю та дріжджами та місити протягом 5 хвилин. Накрити та залишити на 1 годину.

Через годину повторно скласти тісто та залишити накритим на 2 години. На присипану борошном поверхню викласти тісто та скласти рулетиком.

Накрити та залишити розтоюватись на 30 хвилин.

Випікати при 240 градусах 15 хвилин (верх накрити фольгою).

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