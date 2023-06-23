Україна після першого «медального» дня піднялася на вершину загального заліку Європейських ігор

Хороший «урожай» зібрали українські спортсмени на Європейських іграх у Кракові у перший же день, коли на змаганнях розігрувалися нагороди.

Слідом за «золотом» у жіночій та чоловічій каное-двійках наші співвітчизники здобули ще дві медалі найвищої проби. У секторі для стрибків у воду не виявилося рівним нашій змішаній команді у складі Олексія Середи, Анни Письменської, Данила Коновалова та Ксенії Байло. За підсумками зроблених стрибків українці набрали 438,3 бали, випередивши у підсумковому протоколі Італію (398,25) та Іспанію (381,45). Зазначимо, що це перше «золото» для наших спортсменів у цій дисципліні в історії незалежної України.

Також уперше в кар'єрі чемпіонкою Європейських ігор (у 2019-му в мінську було «срібло») стала каратистка Анжеліка Терлюга. У ваговій категорії до 55 кг одеситка здолала Тубу Якан із Туреччини (4:2) та німкеню Гізем Дамлу Бугур (3:0), а також звела поєдинок унічию з італійкою Веронікою Брунорі (0:0), і з першого місця вийшла до півфіналу. Там наша співвітчизниця впоралася з Дженніфер Варлінг із Люксембургу (2:0), а у вирішальному поєдинку взяла реванш за поразку у фіналі Олімпіади-2020 у Токіо у Івет Горанової з Болгарії (2:0).

Таким чином, завдяки своїм успіхам (чотири «золота» та дві «бронзи») збірна України очолює медальний рейтинг Європейських ігор. На другому місці команда Іспанії (3 «золота», 5 «срібла» та 1 «бронза»), третіми йдуть господарі змагань поляки (3 «золота», 1 «срібло» та 2 «бронзи»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна із «золотом» Грушиної-Акобії та Коляденко блискуче виграла медальний залік чемпіонату Європи зі спортивної боротьби.

Фото Федерації карате України

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