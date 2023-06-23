Овочеві бельгійські вафлі: смачно та ідеально для тонкої талії
Ми маємо можливість готувати вафлі на будь-який смак, експериментувати з інгредієнтами й способом подачі, а на сучасному ринку можемо придбати корисні продукти для нашої кулінарної творчості. Приготуйте ці вафлі з овочами, і ви більше від них не відмовитесь, радить кулінарка Тетяна Петришина.
Інгредієнти:
Кабачки — 1 шт. (400 г приблизно)
Яйця — 1 шт.
Цибуля — 1 шт.
Морква — 1 шт.
Олія — 1,5 ст. л.
Сметана — 2 ст. л.
Борошно — 4 ст. л.
Сіль, перець, спеції до смаку
Шпинат — одна/дві жменьки (попередньо подрібнений блендером)
Зелень та часничок за бажанням
Приготування
Кабачок та цибульку натерти на грубій терці, моркву — середній, віджати трішки руками.
Додати яйце, сметану, олію, шпинат, зелень, сіль /перець, борошно, розмішати.
Смажити на режимі «бельгійські».
А кулінарка Ольга Черкевич радить приготувати бельгийські вафлі на кефірі, від яких діти будуть у захваті.82
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