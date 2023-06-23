Овочеві бельгійські вафлі: смачно та ідеально для тонкої талії

Ми маємо можливість готувати вафлі на будь-який смак, експериментувати з інгредієнтами й способом подачі, а на сучасному ринку можемо придбати корисні продукти для нашої кулінарної творчості. Приготуйте ці вафлі з овочами, і ви більше від них не відмовитесь, радить кулінарка Тетяна Петришина.

Інгредієнти:

Кабачки — 1 шт. (400 г приблизно)

Яйця — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Олія — 1,5 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Борошно — 4 ст. л.

Сіль, перець, спеції до смаку

Шпинат — одна/дві жменьки (попередньо подрібнений блендером)

Зелень та часничок за бажанням

Приготування

Кабачок та цибульку натерти на грубій терці, моркву — середній, віджати трішки руками.

Додати яйце, сметану, олію, шпинат, зелень, сіль /перець, борошно, розмішати.

Смажити на режимі «бельгійські».

А кулінарка Ольга Черкевич радить приготувати бельгийські вафлі на кефірі, від яких діти будуть у захваті.

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram