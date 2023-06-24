Автомобілі яких кольорів менше за інших втрачають у ціні з віком і чому

Купівля авто є дуже відповідальним рішенням. Експерти радять при купівлі авто не лише звертати увагу на справність двигуна, але й брати до уваги колір машини. Колір машини може бути вирішальним чинником, який змушує покупця відмовитися від бажаної покупки. Але, за даними експертів видання iSeeCars, вибір кольору також може впливати на ліквідність автомобіля на вторинному ринку, пише autogid.pro.

Експерти провели дослідження, в ході якого було вивчено понад 1,3 млн старих трирічних автомобілів. Після цього було названо кольори кузова, за які покупці готові переплачувати при покупці автомобіля на вторинному ринку.

Згідно з результатами дослідження, середня втрата вартості автомобіля через 3 роки після початку експлуатації складає 22,5%. Однак, машини жовтого кольору дешевшають лише на 13,5%. Це означає, що власники автомобілів жовтого кольору отримують перевагу в більшості випадків понад 3 тисячі доларів.

На другому місці за цим показником розташувався бежевий колір кузова, втрата вартості якого склала 17,8% за три роки. ТОП-3 кольорів, що менше втрачають у вартості, завершує помаранчевий відтінок з втратою 18,4%. Далі йдуть зелений (19,2%), червоний (20,6%), білий (21,9%), блакитний (22%) та сірий кольори кузова (22,5%).

Експерти пояснюють успіх автомобілів жовтого відтінку тим, що на ринку таких машин недостатньо для задоволення попиту з боку багатьох покупців. Аналогічні висновки були зроблені та для автомобілів помаранчевого та зеленого кольору, які також мають попит, перевищуючи пропозицію.

Раніше «ФАКТИ» писали, як перевірити перед покупкою, чи було авто в ДТП.

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