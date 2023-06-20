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«Порцелянові» історії
25 червня 2023
ВЕНЕЦІАНСЬКА ФАНТАЗІЯ
ВЕНЕЦІАНСЬКА ФАНТАЗІЯ
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2013
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 55×36 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Закінчуючи роботу над виготовленням майбутньої порцелянової композиції, старий майстер спочатку навіть не помітив, як у його майстерню зайшов багатий вельможа. В оточенні нечисленного почту той довго спостерігав за легкими, чітко вивіреними рухами людини, що створює шедевр, яким, напевно, будуть захоплюватися тисячі поціновувачів цього унікального мистецтва. А потім, ображений тим, що на нього ніхто не звертає належної уваги, голосно промовив, звертаючись до майстра:

— Мені й раніше розповідали про те, як уміло ви працюєте. Тепер я переконався у цьому сам. Але ось добрим манерам вас, схоже, ніхто не вчив. Я стою тут уже півгодини, а мені ніхто навіть не запропонував сісти!

— Знаєте, шановний, — нарешті, відірвавшись від захоплюючого процесу, відповів йому майстер, — я вважаю, що якщо ви хочете сісти, — сідайте. А якщо вам більше подобається стояти, — стійте. Хто я такий, щоб вказувати вам, як слід чинити. Адже це ваше життя, вам нею і розпоряджатися.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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