Вийдуть у кожної господині: готуємо кисленькі та ціленькі квашені помідори
Кожна господиня має свій фірмовий рецепт квашених овочів. А якщо ви ще в пошуку ідеального рецепту, візьміть до уваги цей, пояснює кулінарка Світлана Зиміна-Тринчій, яка раніше пропонувала приготувати апетитні голубці в тісті.
Маринад:
- 10 л холодної води
- 500 мл цукру (банка 0,5 л)
- 500 мл оцту
- 1скл (200 мл) солі
На 3-літрову банку:
Петрушка, лавровий лист, гвоздика, чорний, духмяним перець, листя вишні, смородини, можна цибулю, 2−3 таблетки аспірину. В банку покласти помідори і залити маринадом. Закрити попередньо розпареною поліетиленовою кришкою. Винести в підвал.
Нагадаємо рецепт огірків в гірчичному маринаді.49