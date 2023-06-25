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Вийдуть у кожної господині: готуємо кисленькі та ціленькі квашені помідори

20:16 28 червня 2023
квашені помідори

Кожна господиня має свій фірмовий рецепт квашених овочів. А якщо ви ще в пошуку ідеального рецепту, візьміть до уваги цей, пояснює кулінарка Світлана Зиміна-Тринчій, яка раніше пропонувала приготувати апетитні голубці в тісті.

Маринад:

  • 10 л холодної води
  • 500 мл цукру (банка 0,5 л)
  • 500 мл оцту
  • 1скл (200 мл) солі

На 3-літрову банку:

Петрушка, лавровий лист, гвоздика, чорний, духмяним перець, листя вишні, смородини, можна цибулю, 2−3 таблетки аспірину. В банку покласти помідори і залити маринадом. Закрити попередньо розпареною поліетиленовою кришкою. Винести в підвал.

Нагадаємо рецепт огірків в гірчичному маринаді.

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