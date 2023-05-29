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Освіжаюча м’ятна кава: свіжий смак літа

22:30 31 травня 2023
Кава

Літо — чудовий час для кулінарних експериментів. У багатьох кав'ярнях в асортименті є кава з м'ятним сиропом. Коштує такий напій недешево, та й у багатьох випадках сироп не натуральний, а зі штучним ароматизатором. То чому ж не приготувати м'ятну каву в домашніх умовах?

Рецептом м'ятної кави поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала рецепт фредо капучино.

- Для приготування освіжаючої м'ятної кави спочатку потрібно приготувати м'ятний настій, на основі якого готується напій. При зберіганні в холодильнику його можна використовувати протягом двох днів, тому готуйте в невеликих кількостях. Використовуйте тільки листочки м'яти, оскільки стебла можуть дати гіркоту.

М'ятна кава

  • М'ята
  • Мелена кава
  • Вода

Помийте та наріжте листя свіжої м'яти. Залийте окропом. І нехай настоїться протягом півгодини. Процідіть настій. Додайте трохи у свіжозаварену каву.

І смачного!

Кількість усіх інгредієнтів визначається вашим смаком.

Нагадаємо рецепт морозива з шафраном.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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