Освіжаюча м’ятна кава: свіжий смак літа
Літо — чудовий час для кулінарних експериментів. У багатьох кав'ярнях в асортименті є кава з м'ятним сиропом. Коштує такий напій недешево, та й у багатьох випадках сироп не натуральний, а зі штучним ароматизатором. То чому ж не приготувати м'ятну каву в домашніх умовах?
Рецептом м'ятної кави поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала рецепт фредо капучино.
- Для приготування освіжаючої м'ятної кави спочатку потрібно приготувати м'ятний настій, на основі якого готується напій. При зберіганні в холодильнику його можна використовувати протягом двох днів, тому готуйте в невеликих кількостях. Використовуйте тільки листочки м'яти, оскільки стебла можуть дати гіркоту.
М'ятна кава
- М'ята
- Мелена кава
- Вода
Помийте та наріжте листя свіжої м'яти. Залийте окропом. І нехай настоїться протягом півгодини. Процідіть настій. Додайте трохи у свіжозаварену каву.
І смачного!
Кількість усіх інгредієнтів визначається вашим смаком.
Нагадаємо рецепт морозива з шафраном.
Фото з альбому Ольги Сметанської55
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram