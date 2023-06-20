26 червня 2023

Збираючись йти в магазин за продуктами, дідусь кілька разів повторив уголос:

- Не забути купити крупу для приблудного котика, який оселився в літній кухні минулого тижня!

- Дідусю, ти це серйозно? — здивувався онук. — Яку крупу для кота ти зібрався купувати? Хіба ти не знаєш, що коти крупи не їдять?

- Ти мене ще навчатимеш… Звичайно, знаю. А я ось візьму цю крупу — і висиплю її під ганок. Збігаються миші та інші гризуни. Тоді й коту знайдеться чим поживитися. Вік живи — вік учись, онуче!..

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.