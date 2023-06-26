Зелена аджика: готується просто, зберігається довго, корисна для здоров'я та дивовижна на смак
Існує багато видів аджики. Так, любителі гостренького можуть приготувати її за рецептом судді шоу «МайстерШеф» Ектора Хіменеса-Браво, який використовує для аджики помідори, перці, часник та хрін.
Автори каналу «Моя дача. Сад та город» рекомендують спробувати приготувати зелену аджику, яка корисна для здоров'я. Вона підходить до різних страв: м'яса, картопля, риби. Аджику можна їсти відразу або зберігати в холодильнику протягом року.
Інгредієнти:
- 3−4 головки часнику;
- 3−4 цибулини;
- 3−4 зелені солодкі перці;
- 3 шт. гіркого перцю;
- Пучок петрушки;
- Пучок кропу;
- Фіолетовий базилік — за бажанням.
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Приготування:
- Усі інгредієнти пропустити через м'ясорубку.
- Додати: 1 ст. ложку солі, 3 ст. ложки цукру, 0.5−1 ч. ложку оцтової есенції, 1 склянку олії.
- Все ретельно перемішати та розкласти по баночках.
- Зберігати у холодильнику.
Рецепт приготування аджики зі слив читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay84
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