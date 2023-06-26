Зелена аджика: готується просто, зберігається довго, корисна для здоров'я та дивовижна на смак

Існує багато видів аджики. Так, любителі гостренького можуть приготувати її за рецептом судді шоу «МайстерШеф» Ектора Хіменеса-Браво, який використовує для аджики помідори, перці, часник та хрін.

Автори каналу «Моя дача. Сад та город» рекомендують спробувати приготувати зелену аджику, яка корисна для здоров'я. Вона підходить до різних страв: м'яса, картопля, риби. Аджику можна їсти відразу або зберігати в холодильнику протягом року.

Інгредієнти: 3−4 головки часнику;

3−4 цибулини⁣;

3−4 зелені солодкі перці;⁣

3 шт. гіркого перцю⁣;

Пучок петрушки⁣;

Пучок кропу⁣;

Фіолетовий базилік — за бажанням.

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Приготування: Усі інгредієнти пропустити через м'ясорубку.

Додати: 1 ст. ложку солі, 3 ст. ложки цукру, 0.5−1 ч. ложку оцтової есенції⁣, 1 склянку олії.

Все ретельно перемішати та розкласти по баночках.

Зберігати у холодильнику.

Рецепт приготування аджики зі слив читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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