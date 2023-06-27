Гладити котика — обов’язково: рецепт «бомбезного» салату від веселого стоматолога з Тернополя
Тернопільський стоматолог, який пропонує рецепти смачних екзотичних страв з урахуванням уподобань українців, розповів, як приготувати «бомбезний» салат, що сподобається кожному.
Свої рецепти блогер з ніком grishes_delishes розповідає в Instagram. Робить він це весело, дотепно, що відразу хочеться приготувати таку смачну страву. Під час готовки з чоловіком завжди його улюбленець — пухнастий котик.
В коментарях користувачі пишуть, що одним з «секретів» приготування страв від веселого стоматолога являється котик — якщо його не погладити, то рецепт може не спрацювати.
Салат
Інгредієнти:
крабові палички
варені яйця
ананас
майонез
Всі інгредієнти подрібнити, залити майонезом та перемішати.
Раніше стоматолог з Тернополя запропонував рецепт смачного мексиканського супчику, який сподобався нашим читачам.
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