Гладити котика — обов’язково: рецепт «бомбезного» салату від веселого стоматолога з Тернополя

Тернопільський стоматолог, який пропонує рецепти смачних екзотичних страв з урахуванням уподобань українців, розповів, як приготувати «бомбезний» салат, що сподобається кожному.

Свої рецепти блогер з ніком grishes_delishes розповідає в Instagram. Робить він це весело, дотепно, що відразу хочеться приготувати таку смачну страву. Під час готовки з чоловіком завжди його улюбленець — пухнастий котик.

В коментарях користувачі пишуть, що одним з «секретів» приготування страв від веселого стоматолога являється котик — якщо його не погладити, то рецепт може не спрацювати.

Салат

Інгредієнти:

крабові палички

варені яйця

ананас

майонез

Всі інгредієнти подрібнити, залити майонезом та перемішати.



Раніше стоматолог з Тернополя запропонував рецепт смачного мексиканського супчику, який сподобався нашим читачам.

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