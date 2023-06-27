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Гладити котика — обов’язково: рецепт «бомбезного» салату від веселого стоматолога з Тернополя

13:05 27 червня 2023
салат

Тернопільський стоматолог, який пропонує рецепти смачних екзотичних страв з урахуванням уподобань українців, розповів, як приготувати «бомбезний» салат, що сподобається кожному.

Свої рецепти блогер з ніком grishes_delishes розповідає в Instagram. Робить він це весело, дотепно, що відразу хочеться приготувати таку смачну страву. Під час готовки з чоловіком завжди його улюбленець — пухнастий котик.

В коментарях користувачі пишуть, що одним з «секретів» приготування страв від веселого стоматолога являється котик — якщо його не погладити, то рецепт може не спрацювати.

Салат

Інгредієнти:
крабові палички
варені яйця
ананас
майонез

Всі інгредієнти подрібнити, залити майонезом та перемішати.


Раніше стоматолог з Тернополя запропонував рецепт смачного мексиканського супчику, який сподобався нашим читачам.

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