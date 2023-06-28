Як правильно поливати орхідеї: поширені помилки, які зашкодять вашій рослині

Догляд за орхідеями, як відомо, дуже специфічний, враховуючи те, що ці рослини надають перевагу жорсткому набору стандартів освітлення, вологості та температури. Але як тільки ви зрозумієте, як поливати орхідеї, вони стануть досить простими в обслуговуванні за умови правильного догляду та утримання, повідомляє спеціалізований ресурс homesandgardens.com.

Хоча орхідеї універсальні, якщо ви живете в місцевості з жорсткою водопровідною водою, краще поливати їх дощовою водою. Яку б воду ви не використовували, поливати найкраще теплою.

Не варто залишати коріння у воді надовго, оскільки вони можуть загнити. Як правило, якщо листя зелене, ваша орхідея щаслива. Якщо сріблясті або білі — їх не завадило б полити, особливо якщо вони злегка зморщені. Якщо листя коричневі, це може бути викликано надмірним поливом. Обріжте уражені ділянки і наступного разу поливайте рідше.

Життєво важливо щоденно обприскувати, а не поливати орхідею. Намагайтеся поливати квітку раз на тиждень. У дуже спекотну погоду збільште частоту поливу до одного разу на два-три дні. Взимку поливайте не частіше одного разу на два-три тижні.

Найкращий спосіб поливу орхідеї такий. Занурте горщик повністю в раковину або миску з водою і залиште його на кілька хвилин, щоб коріння ввібрало всю необхідну воду. Потім підніміть горщик і дайте зайвій воді стекти через отвори на дні. Після того, як вода добре стече, поставте горщик на блюдце з гравієм. Це допоможе циркуляції повітря і забезпечить стікання зайвої води.

З будь-якою новою рослиною, яку ви раніше не вирощували, завжди треба з’ясувати: що їй потрібно з точки зору температури, рівня освітлення, як часто поливати, якою водою та у якій кількості. Надмірний або недостатній полив є причиною загибелі більшої кількості орхідей.

Додамо, що незалежно від того, яку орхідею ви вирощуєте, завжди поливайте вранці, саме такі поради дає квітникарка Тетяна Русановська. Нічний полив дозволяє воді застоюватися, що часто призводить до загибелі. Це також сприяє розвитку небажаних бактеріальних і грибкових захворювань.

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