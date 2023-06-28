Як прискорити дозрівання помідорів на грядці: кілька перевірених способів

Під час активного росту помідорам потрібно підживлення. Досвідчені городники радять вносити добриво, зроблене з додаванням цукру та дріжджів.

Як пише prostoway.com, початок червоніння томатів можна скоротити, підживлюючи кущі рожевим розчином марганцівки. Після такої процедури через 7−10 днів помідори почнуть дозрівати.

Також рослини можна обприскати йодним розчином (на 10 л води вносять 35−40 крапель аптечного йоду). Це пришвидшить процес почервоніння помідорів.

Читайте також: Зробіть так, і томати одразу почнуть рясно плодоносити: терміново формуємо кущ для великого врожаю (відео)

Ще один народний спосіб — ввести всередину плода за допомогою одноразових шприців 0,5 мл горілки, а ще краще — самогонки. Стверджується, що смак помідорів від такого «частунку» не зміниться.

А ще овочі у червні — липні радять підживити засобом, зробленим з додаванням сухої гвоздики та рису.

Фото Pixabay

94

Читайте нас у Facebook та Instagram