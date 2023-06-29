Вівсянка із зеленим базиліком і козячим сиром: найсмачніший сніданок літа

Вибір страв для сніданку не такий великий, як, скажімо, для вечері. Яєчня, омлет, сирники, оладки, вівсянка…

Але навіть вівсянка може бути делікатесом, якщо підійти до процесу її приготування творчо.

Рецептом страви поділилася кулінар Ольга Носуль, яка пропонувала приготувати полуничний десерт із коричневим цукром.

- Така вівсянка сподобається навіть найвибагливішим гурманам, — каже Ольга Носуль. — Готується вона дуже швидко, що важливо вранці, коли поспішаєш на роботу.

Вівсянка із зеленим базиліком і козячим сиром Із розрахунку на порцію Пів склянки вівсяних пластівців

Пів склянки води

Базилік (за смаком)

Столова ложка оливкової олії

Шматочок м'якого козячого сиру

Зварити вівсяну кашу на воді. Викласти в піалу, доповнити шматочком м'якого козячого сиру та листям свіжого зеленого базиліку. Полити оливковою олією.

Солити не потрібно, оскільки використовуємо досить солоний козячий сир.

Смачного!

Нагадаємо рецепт десерту «Розрада в дощовий день».

Фото з альбому Ольги Сметанської

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