З 1 липня тарифи на воду не підвищать у трьох областях, — рішення НКРЕКУ

В Україні підвищують тарифи на воду — з 1 липня та з 1 вересня, середнє зростання — у межах 30 відсотків.

Експерт у галузі ЖКГ Олег Попенко зазначає, що ціни на цю послугу не зміняться у трьох областях — Херсонській, Миколаївській та Харківській, де тривають бойові дії та де багато постраждалих від обстрілів населених пунктів.

За його оцінками, сума у платіжках для середньостатистичної родини зросте приблизно на 60 гривень.

Так, у Києві тариф зросте з 30,38 до 40,46 гривні за кубометр, в Одесі — з 35,15 до 44,86 гривні за куб. м., у Вінниці — з 25,62 до 47,75 гривні за куб. м, у Дніпрі — з 31,36 до 38,79 гривні за куб. м. в Ужгороді — до 54,57 гривні.

Таке рішення ухвалили на засіданні НКРЕКУ, воно пов'язане із значним подорожчанням електроенергії та реагентів для очищення води.

Фото Pixabay

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