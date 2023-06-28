1 липня 2023

У популярній у Китаї книзі «Лю Хедун цзи», що вивчається у шкільній програмі, є одна історія, яка чимось нагадує мені нещодавні побоювання наших західних партнерів щодо могутності «другої армії світу». Звучить ця історія так.

У давнину в Гуйчжоу не було ослів. Жителі тих місць ніколи не бачили цих тварин і навіть не знали, як їх можна використовувати у господарстві. Якось один купець привіз здалеку віслюка, але в гірському селищі він виявився марним. Купцеві довелося відвести його до підніжжя гори та відпустити на волю.

Якось з гори спустився тигр. Неподалік пасся осел. Побачивши великого незнайомого звіра, тигр мимоволі злякався і прийняв його за чудовисько. Він швидко сховався в густих чагарниках, щоб крадькома поспостерігати за цією істотою.

Минув день, і тигр помітив, що осел не робить нічого особливого. Тоді тигр непомітно вийшов із лісу і вирішив підійти до незвичайної тварини ближче, щоб з'ясувати, хто це. Не встигнувши зробити й кількох кроків, він раптом почув гучний рев осла. Тигр подумав, що розлючене чудовисько зараз нападе на нього, і з переляку втік геть.

Через деякий час він зрозумів, що за ним ніхто не женеться, тому обережно повернувся на колишнє місце. Незабаром він звик до реву віслюка. Ще поспостерігавши за ним, тигр вирішив, що цей звір нічого більше не може, і, набравшись сміливості, наблизився до нього. Він почав дряпати його і штовхати.

Нарешті осел вийшов із себе, підняв заднє копито і спробував лягти тигра. Тигр легко ухилився від удару: «Виявляється, це все, на що він здатний!» Зрозумівши це, тигр кинувся вперед.

На закінчення укладачі книжки роблять очевидний висновок. У житті часто можна зустріти людей, схожих на цього віслюка: вони лише зовні здаються сильними, а насправді слабкими та незручними. Такі люди, звичайно, спочатку можуть налякати ненадовго, але вони не здатні демонструвати свою перевагу довго.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.