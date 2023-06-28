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«Порцелянові» історії
2 липня 2023
БОРОТЬБА
БОРОТЬБА
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1983
Скульптор: Julio Fernández
Висота: 37 cm
Лімітована серія 50 виробів

Із експозиції «Shvets Museum»

На околиці маленького в'єтнамського селища жили два брати, яким дуже подобалося полювати. Якось, вирушивши на полювання, вони раптово побачили велику зграю диких гусей. Брати вже натягли лук і приготувалися стріляти в птахів, як раптом старший із них сказав:

- Гуси в цю пору року такі жирні. Ось застрелимо парочку — і зваримо, вийде наваристий бульйон.

- А я думаю, що варити треба гусей, які вже спустилися на землю, щоби відпочити. А тих, які збиті в польоті, краще таки смажити. Саме їхнє м'ясо зазвичай буває смачним та м'яким, — заперечив молодший брат.

- Вирішальне слово за мною! Будемо їх варити, — не поступався старший брат.

- У цій справі тобі краще послухати мене. Гусей треба смажити! — не здавався молодший.

Брати не могли домовитися між собою. Так вони сперечалися до тих пір, поки їх не почули сивочолі старці. Вони й порадили братам половину збитих гусей зварити, а решту — посмажити. Побачивши в цьому цілком розумне рішення, брати перестали сперечатися і повернулися до того місця, де бачили гусей. І тут виявилося, що птахи (і майже засмажені, і гарненько відварені) вже давно відлетіли.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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