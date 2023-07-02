Ніжний та ароматний томатний суп: його можна їсти і гарячим, і холодним
Іспанський томатний суп, або ж гаспачо, — чудовий варіант як для літнього сніданку, так і для вечері. Якщо ж подати його з сирними тостами — страва піде просто на «ура».
Як приготувати смаколик, розповіли автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері».
Вони наголошують, що кількість тих чи інших овочів можна міняти, а улюблені спеції додавати за смаком — від цього смак супу тільки покращає.
Інгредієнти:
- 6 помідорів
- 1 цибулина
- 1 часник
- 1 червоний болгарський перець
- 180 мілілітрів вершків
- 200 мілілітрів овочевого бульйону
- 3−4 листочки базиліка
- 1,5 чайної ложки солі
- 0,5 чайної ложки чорного запашного перцю
- 1 чайна ложка орегано
- 1 чайна ложка сушеної паприки
- 40 мілілітрів оливкової олії
Для сирного тосту:
- 2 шматочки тостерного хліба чи батона
- 3 скибочки сиру моцарелла
- 2 пластинки сиру Чеддер
- 10 грамів розм'якшеного вершкового масла
Овочі за рецептом слід запекти в духовці до готовності, а потім довести до стану пюре блендером. Далі додати оливкову олію і рідину — вершки та овочевий бульйон. Знову збити блендером до однорідної маси.
З хліба, сиру і масла приготувати сирний тост.
Частування готове — можна пригощатись!
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