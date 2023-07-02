Ніжний та ароматний томатний суп: його можна їсти і гарячим, і холодним

Іспанський томатний суп, або ж гаспачо, — чудовий варіант як для літнього сніданку, так і для вечері. Якщо ж подати його з сирними тостами — страва піде просто на «ура».

Як приготувати смаколик, розповіли автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері».

Вони наголошують, що кількість тих чи інших овочів можна міняти, а улюблені спеції додавати за смаком — від цього смак супу тільки покращає.

Інгредієнти:

6 помідорів

1 цибулина

1 часник

1 червоний болгарський перець

180 мілілітрів вершків

200 мілілітрів овочевого бульйону

3−4 листочки базиліка

1,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки чорного запашного перцю

1 чайна ложка орегано

1 чайна ложка сушеної паприки

40 мілілітрів оливкової олії

Для сирного тосту:

2 шматочки тостерного хліба чи батона

3 скибочки сиру моцарелла

2 пластинки сиру Чеддер

10 грамів розм'якшеного вершкового масла

Овочі за рецептом слід запекти в духовці до готовності, а потім довести до стану пюре блендером. Далі додати оливкову олію і рідину — вершки та овочевий бульйон. Знову збити блендером до однорідної маси.

З хліба, сиру і масла приготувати сирний тост.

Частування готове — можна пригощатись!

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