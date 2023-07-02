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Ніжний та ароматний томатний суп: його можна їсти і гарячим, і холодним

15:25 2 липня 2023
Гаспачо

Іспанський томатний суп, або ж гаспачо, — чудовий варіант як для літнього сніданку, так і для вечері. Якщо ж подати його з сирними тостами — страва піде просто на «ура».

Як приготувати смаколик, розповіли автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері».

Вони наголошують, що кількість тих чи інших овочів можна міняти, а улюблені спеції додавати за смаком — від цього смак супу тільки покращає.

Інгредієнти:

  • 6 помідорів
  • 1 цибулина
  • 1 часник
  • 1 червоний болгарський перець
  • 180 мілілітрів вершків
  • 200 мілілітрів овочевого бульйону
  • 3−4 листочки базиліка
  • 1,5 чайної ложки солі
  • 0,5 чайної ложки чорного запашного перцю
  • 1 чайна ложка орегано
  • 1 чайна ложка сушеної паприки
  • 40 мілілітрів оливкової олії

Для сирного тосту:

  • 2 шматочки тостерного хліба чи батона
  • 3 скибочки сиру моцарелла
  • 2 пластинки сиру Чеддер
  • 10 грамів розм'якшеного вершкового масла

Овочі за рецептом слід запекти в духовці до готовності, а потім довести до стану пюре блендером. Далі додати оливкову олію і рідину — вершки та овочевий бульйон. Знову збити блендером до однорідної маси.

З хліба, сиру і масла приготувати сирний тост.

Частування готове — можна пригощатись!

Вам також може сподобатися варіант зеленого гаспачо від шефа Володимира Ярославського — з огірками, шпинатом і жовтими помідорами.

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