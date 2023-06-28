36.90 / 37.35 40.40 / 41.10
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
3 липня 2023
ЛЕБЕДИ, ЯКІ ЗЛІТАЮТЬ
ЛЕБЕДИ ЗЛІТАЮТЬ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1992
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 65×70 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

На околиці маленького в'єтнамського селища жили два брати, яким дуже подобалося полювати. Якось, вирушивши на полювання, вони раптово побачили велику зграю диких гусей.

Брати вже натягнули лук і приготувалися стріляти у птахів, як раптом старший із них сказав:
- Гуси в цю пору року такі жирні. Ось застрелимо парочку — і зваримо, вийде наваристий бульйон.
- А я думаю, що варити треба гусей, які вже спустилися на землю, щоби відпочити. А тих, які збиті в польоті, краще таки смажити. Саме їхнє м'ясо зазвичай буває смачним та м'яким, — заперечив молодший брат.
- Вирішальне слово за мною! Будемо їх варити, — не поступався старший брат.
- У цій справі тобі краще послухати мене. Гусок треба смажити! — не здавався молодший.

Брати не могли домовитися між собою. Так вони сперечалися до того часу, поки їх не почули сивовласі старці. Вони й порадили братам половину збитих гусей зварити, а решту — посмажити. Побачивши в цьому цілком розумне рішення, брати перестали сперечатися і повернулися до того місця, де бачили гусей. І тут виявилося, що птахи (і майже засмажені, і гарненько відварені) вже давно відлетіли.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мурахи

Зробіть так, і мурахи ніколи більше не повернуться до вас у сад чи на город — навіть через 20 років

Високорослі томати

Просто «суперпідживлення»: після нього томатів обов’язково зав’яжеться в 10 разів більше

Зодіакальне коло

Тельцям можуть запропонувати нову роботу, Ракам потрібно уникати конфліктів, Левам допоможе харизма: гороскоп на тиждень 3 — 9 липня 2023 року

Повний місяць

Громовий місяць-2023: чого чекати від повного місяця 3 липня і чого не можна робити в цей день

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту