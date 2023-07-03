Російська фсб, яка часто вербує українців, які просувають прокремлівські наративи в соцмережах, навчилася відслідковувати листування у зашифрованих месенджерах, зокрема, у Telegram, WhatsApp та Signal. Щоправда, перехоплення самих повідомлень поки що шпигунському ПЗ не доступне.

Про це пише видання NYT з посиланням на документи постачальників цих технологій, а також на людину, яка бере участь в операціях цифрового спостереження в країні. Шпигунське програмне забезпечення може визначити коло спілкування користувача, збирати паролі, що вводяться на незашифрованих веб-сайтах. Також російські шпигуни можуть ідентифікувати анонімних користувачів та зламувати їхні облікові записи.

Автори статті називають найнебезпечнішою розробкою програму NetBeholder. При цьому у розробників месенджерів, на жаль, мало засобів захисту від дій представиників країни-агресорки.

До стеження за людьми причетні російські технологічні фірми, які належать Citadel Group — цей бізнес колись частково контролював Алішер Усманов, один із «улюблених олігархів» путіна. Ідеться про фірми «МФІ Софт», «Вас-Експерти» та «Протей».

Нагадаємо, що нещодавно в росії невідомі хакери (за деякими ознаками, вони можуть мати відношення до ПВК «Вагнер») «поклали» супутниковий провайдер «ДоZор», що обслуговує лінії електропередач, нафтові родовища, військові частини російського, міноборони, фсб, пенсійний фонд та багато інших проєктів, зокрема, військових.

Фото Pixabay

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