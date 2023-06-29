На критичних об'єктах інфраструктури росії «ліг» зв'язок: про що мова

29 червня на росії «ліг» супутниковий провайдер «ДоZор» (відноситься до групи компаній «Амтел»), що обслуговує лінії електропередач, нафтові родовища, військові частини мо рф, фсб, пенсійний фонд та багато інших проєктів, у тому числі, військові. Вийшла з ладу частина супутникових терміналів, перезавантажилися комутатори, знищено інформацію на сервері. Водночас на російських серверах хтось повісив графічні та відеоповідомлення, які натякають, що атаку хакера могла здійснити група «вагнер».

«На росії ліг супутниковий провайдер з бойовою назвою ДоZор-Телепорт, який підключає клієнтів через супутники „Експрес“ та „Ямал“. Як і у випадку з атакою на Viasat у день вторгнення, хакери можливо пошкодили клієнтське обладнання та ядро мережі. Знайти прошивку до супутникових модемів і комутаторів, коли ти пливеш на газпромівському танкері посеред льодів буде нелегко», — написав співзасновник та учасник Українського Кіберальянсу Шон Таунсенд.

Хакер припустив, що для відновлення ядра мережі піде від кількох днів до кількох тижнів, а на відновлення терміналів підуть місяці.

«Навіть шкода, що такий чудовий провайдер дістався пригожинським бандитам. З іншого боку, супутникові провайдери не закінчаться ніколи, та й дивитися як росіяни бомбять Воронеж можна вічно», — написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

Раніше ФАКТИ повідомили, як внаслідок злому на російських сайтах з'явилися банери на підтримку контрнаступу Збройних Сил України, зокрема «ліг» сайт великого московського провайдера, який відповідає за взаємодію центробанку росії з різними юрособами.

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