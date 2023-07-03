У середу, 5 липня, молодіжна збірна України з футболу, яка сенсаційно перемогла у чвертьфіналі Євро-2023 Францію та вперше пробилася на Олімпійські ігри, у поєдинку проти Іспанії на стадіоні «Стяуа» в Бухаресті оскаржить путівку до фіналу чемпіонату Європи.

Нагадаємо, що підопічні Санті Денії та Руслана Ротаня грали в одній групі ЧЄ, і їхня зустріч у Бухаресті 27 червня не визначила переможця — 2:2. А ще раніше «молодіжки» України та Іспанії перетиналися один з одним чотири рази. Одну зустріч виграли «жовто-сині» (2:1 у 1993-му), ще один матч завершився унічию (0:0 у 2003-му) та двічі успіх сприяв піренейцям (2:0 у 2003-му та 3:0 у 2011-му).

Відеоогляд матчу Іспанія U21 — Україна U21 — 2:2 на Євро-2023

Цього разу букмекери у майбутньому поєдинку надають перевагу нашим суперникам. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу іспанців в основний час приймає з коефіцієнтом 1,76, на нічию — 4,15, на успіх України, якій через дискваліфікацію не допоможе півзахисник «Шахтаря» Криськів, — 5,10.

У прямій трансляції матч Іспанія U21 — Україна U21 (початок — о 22:00) у нашій країні покажуть регіональні канали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Рівне», «Суспільне: Львів» тощо), також прямий ефір буде доступний на сайті «Суспільне Спорт».

Чемпіонат Європи U21. ½ фіналу

5 липня (середа)

Іспанія U21 — Україна U21 22:00 регіональні канали «Суспільного», сайт «Суспільне Спорт»

В іншому півфіналі Євро-2023 цього ж дня (о 19:00) в Батумі зіграють Ізраїль та Англія.

Додамо, що путівки на Олімпійські ігри-2024 у Парижі, окрім господарів змагань французів та українців, здобули ізраїльтяни та іспанці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна U21 перемогла у групі Євро-2023 Хорватію, а також здолала Румунію.

Фото uefa.com

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