Бананово-м'ятний сорбет: легкий рецепт холодних ласощів

Сорбет — це фруктове морозиво, різновидів якого сьогодні безліч. Його особливість у тому, що готується воно без вершків та яєць. А перевага — у низькому вмісті калорій. Сорбет люблять і дорослі, і діти за яскравий насичений смак.

Подають сорбет у креманках або келихах, декорують листям м'яти, а також ягодами та фруктами, які входять до складу ласощів.

Рецептом бананово-м'ятного сорбету поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Це дуже смачно, — каже Елла Іванова. — Сорбет тане дуже швидко, тому їсти його треба одразу після приготування. Зберігати такий сорбет не варто, тому що він швидко втратить естетичний вигляд — потемніє.

Бананово-м'ятний сорбет 2 заморожені банани

1 яблуко

Листочки свіжої м'яти Завантажуємо інгредієнти в блендер та збиваємо. За бажання можна додати мед, а також цедру апельсина.

І приємного!

Раніше Елла Іванова розповіла, з яких комбінації фруктів та ягід виходить найсмачніший сорбет. А кулінарка Лілія Цвіт поділилася новим рецептом домашнього вершкового морозива.

Фото з альбому Елли Іванової

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