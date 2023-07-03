Погроми в Лозанні: слідом за Францією заворушення охопили Швейцарію

Хвиля масових заворушень, що охопила Францію після вбивства поліцейським 17-річного підлітка, поширилися і на Швейцарію. У центрі Лозанни більше сотні підлітків та молодих людей вночі били вікна у магазинах та кафе. Коли поліція спробувала зупинити їх, у патрульних полетіло каміння.

За даними швейцарської влади поліції, було затримано семеро людей, з них шестеро виявилися неповнолітніми.

У самій Франції заворушення не вщухають уже шосту ніч поспіль. Щоправда, 3 липня поліція затримала лише 157 осіб по всій країні. Це набагато менше, ніж у попередні ночі. Проте говорити про нормалізацію ситуації ще зарано.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір 3 липня провести зустріч із депутатами парламенту та мерами 220 міст та комун, у яких мали місце заворушення та зіткнення з поліцією.

Нагадаємо, Макрону довелося перенести на невизначений час офіційний візит до Німеччини. Раніше французький президент мав намір відвідати Берлін 3 липня. Він хотів провести переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом до саміту НАТО.

Загальна кількість затриманих у Франції за шість діб заворушень наближається до 3000 осіб. У країні скасовано всі культурні заходи, у багатьох містах зупинено роботу громадського транспорту.

Примітно, що ситуацією у Франції відразу скористалася росія. Миттєво активізувалися фейкові інтернет-сайти, що маскуються під французькі урядові ресурси. Вони поширюють дезінформацію про події у країні. Цю кампанію підтримують численні фейкові профілі у соцмережах.

Тим часом у США поліція розшукує зловмисника, який відкрив стрілянину по натовпу, що влаштував святкову вечірку.

83

Читайте нас у Facebook та Instagram