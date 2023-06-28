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«Порцелянові» історії
4 липня 2023
ДИЧИНА
ДИЧИНА

Країна: Німеччина
Мануфактура: Hutschenreuther
Рік створення: 1950-ті
Розмір: 32×64 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Коли Цао Цао, полководець і перший міністр імперії Хань, був при владі, один мандарин, який приїхав з півдня, подарував йому фазана і розповів, що у цього птаха не тільки гарне пір'я, але він ще й вміє танцювати. Цао Цао зрадів цьому незвичайному подарунку та покликав музиканта, щоб дати можливість фазанові продемонструвати перед гостями свої таланти.

Музикант щосили намагався грати найдивовижніші мелодії, але фазан навіть не зрушив з місця. Цао Цао розчаровано зітхнув. У цей момент його син Цао Чун підійшов до батька і сказав: «Батьку, я чув, що фазан зазвичай пишається яскравим оперенням настільки, що побачивши своє відображення у воді, мимоволі починає танцювати, милуючись своєю красою. Розпорядися, щоб слуги принесли дзеркало і поставили перед фазаном. Якщо прочитане мною є правдою, то фазан почне милуватися собою і всі зможуть побачити його танок».

Вислухавши сина, Цао Цао наказав принести велике дзеркало і встановити його перед фазаном. Минуло кілька хвилин. Фазан повільно підійшов до дзеркала і побачив своє відображення. Він схвильовано видав гучні звуки, заляпав крилами і почав витончено танцювати. Цао Цао був у такому захваті від чудових рухів фазана, що забув наказати слугам прибрати дзеркало. Фазан же, продовжуючи милуватися своїм відображенням, безперервно танцював і танцював. Танцював та танцював. І зрештою сили покинули його. Виснаживши себе самомилуванням, він упав на землю і піднятися вже так і не зумів.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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