У дизайнерки Літковської вкрали частину колекції одягу в Німеччині

Відома українська дизайнерка Лілія Літковська, в виробах якої можна побачити першу леді Олену Зеленську, потрапила в неприємну ситуацію. В Німеччині в неї вкрали частину нової колекції одягу, яку планувала показати в рамках Тижня моди в Берліні. Тож показ опинився на межі зриву.

«3 липня мені повідомляють, що третину колекції було вкрадено під час перевезення в Берлін напередодні показу. Він запланований на 11 червня в рамках Тижня моди в Берліні», — розповіла Лілія в інстаграмі.

Вона каже, що була шокована і не могла стримати сліз. Та зрештою опанувала себе. Бо ж її біда не найстрашніше порівняно з тим, що відбувається навколо.

За словами Літковської, вона зрозуміла це, зустрівши дивовижну жінку. Дизайнерка додадала, що показ все ж відбудеться.

«З її кількох слів я зрозуміла, що моя історія — маленька кульбаба в океані великих кульбаб. Показ у Берліні відбудеться — запрошую всіх друзів бренду», — додала Літковська.

Раніше Ірина Федишин поскаржилася на те, що шахраї намагалися присвоїти гроші, зібрані на її концертах для наших захисників.

Телеведучий Анатолій Анатоліч розповів раніше, як його пограбували в метро в Парижі.

Фото: instagram.com/li_litkovska

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