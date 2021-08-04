Чим небезпечне куріння електронних сигарет, як організм захистити від жари і чим харчуватися у спеку: відповідає терапевт

лікар-методист Центру громадського здоров'я МОЗ України кандидат медичних наук Отто Стойка. «Літо — це маленьке життя…» Популярний бард щемливо просто оспівав улюблену багатьма пору року. Але влітку часто насолода межує з прикрістю. Як пережити спеку без шкоди для здоров'я? Якою має бути фізичне навантаження? Чим небезпечне куріння електронних сигарет? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповів

«У спекотний день перед виходом на вулицю корисно прийняти контрастний душ»

— Вітаю, Отто Олександровичу! Вас турбує Лариса з Києва, пенсіонерка. Нещодавно опівдні, коли стояла шалена спека, ходила у справах. Поверталася, а перед очима все потемніло — впав тиск. Як цього уникнути?

— Якщо ви приймаєте таблетки від тиску, проконсультуйтеся з сімейним лікарем. У спеку намагайтеся ходити по тіньовій стороні вулиці, бажано під парасолькою. Носіть вільний і легкий, з довгим рукавом, одяг. Причому з досить щільної, ліпше темної натуральної тканини, як представники південних народів. На голову надягайте панаму теж зі щільної тканини з широкими крисами — щоб заховати від сонця вуха, потилицю і шию. При їх нагріванні розширюються судини і може виникнути ефект судинного колапсу.

Перед виходом на вулицю корисно прийняти контрастний душ, завершивши його прохолодною водою. Змастити обличчя і тіло сонцезахисним кремом. На шию можна пов'язати мокрий шалик або хустинку. У транспорті виручить віяло, а також вологі серветки. Не забудьте взяти з собою пляшку води: вона втамовує спрагу ліпше, ніж солодкі газовані напої.

Повернувшись додому, підставте руки під прохолодну воду. Змочіть шию, ліктьові та підколінні згини, область пахв — там судини розташовані близько до шкіри, і охолодження відбувається інтенсивніше.

Тонізувати організм у спеку допоможе двійко шматочків чорного шоколаду. Можна випити міцної кави або чаю. Корисно какао, до того ж воно добре насичує. Але знайте, що ці напої, особливо міцна кава, викликають спрагу.

— А кава не призведе до зневоднення?

— Ні. Навіть якщо трохи посилиться виділення поту, це допоможе швидше охолодитися. Кава добре тонізує організм, проте навіть здоровим людям не слід нею зловживати. Чітких рекомендацій, скільки чашок можна випивати в день, немає. В середньому для здорових людей рекомендується не перевищувати дві-три порції кави щодня. Раджу після випитої кави виміряти пульс, тиск. Якщо показники підвищилися або почали тремтіти руки (з'явився тремор), то варто зменшити дозу або відмовитися від кави. Звичайно, краще не вживати її після 15−16 години, щоби не порушити сон.

— Вадим, 67 років. Уранці бігаю в парку, але в спеку це робити важче. Як тренуватися, коли температура понад 30 градусів?

— Спека погіршує стан, навіть коли людина сидить. Частішають серцебиття і дихання, посилюється потовиділення. Але якщо добре себе почуваєте, скасовувати пробіжку небажано. Одягайтеся легко і комфортно: фахівці рекомендують підбирати одяг так, ніби температура повітря на десять градусів вища. Наприклад, вранці плюс 20 градусів, а одягнутися слід як при 30-ти: інтенсивне виділення тепла призводить до перегріву організму. Бігайте у повільнішому темпі.

Чим вища температура, тим менше в повітрі кисню і важче дихати. А через інтенсивне потовиділення зростає частота серцевих скорочень, згущується кров. Важливо перед пробіжкою вдосталь напитись, але не перестаратися — надлишок рідини шкодить серцю. А оскільки вода швидко виводиться, ще й разом з електролітами, можуть виникнути судоми. Тому краще бігати рано вранці або пізно ввечері, коли температура комфортна — 20−22 градуси. Хоча вечірня пробіжка часто ускладнює засипання, і після неї має пройти години дві-три.

Як довго і інтенсивно займатися фізкультурою, підкаже самопочуття. Орієнтуйтеся на свій пульс, вимірюючи його відразу, як закінчили біг, і через п'ять хвилин — коли він повинен прийти в норму. Оптимальним при тренуванні вважається пульс в 70−80 відсотків від максимального рівня (він розраховується так: 220 мінус вік).

Як пережити спеку Користуватися сонцезахисним засобом, носити панаму або капелюх.

У спеку ховатися під парасолькою.

На шию пов'язати мокрий шалик або хустку.

Пити більше води.

«Корисно ходити босоніж по піску, траві, воді — на стопі багато рецепторів, котрі тонізують організм»

— «ФАКТИ»? Марина з Харкова. У сім'ї двоє дітей-погодків: сім і вісім років. Хочу трохи їх загартувати, зміцнити імунітет. З чого почати?

— Можна з плавання, адже температура води в річці, озері освіжаюча — вища 20 градусів. Вдома добре приймати контрастний душ: він чудово тонізує судини, тренує серце. Холодну воду можна ввімкнути буквально на секунду. На відпочинку корисно походити босоніж по воді або піску, траві, ще ліпше — по росі. На ступнях багато термочутливих рецепторів, що активують роботу різних органів. Крім сеансу рефлексотерапії, це ще й профілактика плоскостопості, не кажучи вже про загартовування.

Якщо температура повітря нижча 20 градусів, можна приймати повітряні ванни, але недовго. Щоб зрозуміти, як дитина реагує на холод, поспостерігайте після процедур, якого кольору її шкіра — чим швидше він стане рожевим, тим ліпше. Важливо зауважити, який настрій у дитини: він має бути позитивним. Загартовування слід продовжувати і з настанням осені, наприклад, робити контрастні ванночки для ніг.

— Це Раїса Сергіївна з міста Конотоп. Що краще їсти, щоб нормально пережити спеку?

— Налягайте на овочі, фрукти, ягоди, зелень і забудьте про розвантажувальні дні — кавунові, яблучні. Обмежте калорійну їжу, особливо тваринні жири. Смалець, сало, вершкове масло, сметана, вершки повинні складати десять відсотків від калорійності денного раціону — це близько 20 грамів вершкового масла або 100 грамів сметани.

Корисно вживати більше рослинних жирів: оливкової олії, а також ріпакової, конопляної. Соняшникова олія не дуже корисна, вона витісняє омега-3 кислоти.

Довгожителі, що живуть у різних місцях земної кулі: в Японії на острові Окінава, в Італії на острові Сардинія і Греції на острові Ікарія, в Центральній Америці — у Коста-Риці, в штаті Каліфорнія, США — місті Лома-Лінде (де висока щільність проживання адвентистів сьомого дня, тривалість життя яких на десять років більше жителів США в цілому) — їдять багато овочів і фруктів, а м'ясо — нечасто, раз у тиждень. На Окінаві також популярний батат, у Греції та Італії — оливкова олія, зазвичай домашнього віджиму, без будь-яких добавок. Корисні жири (полі- і мононенасичені жирні кислоти), які знижують рівень холестерину, містять горіхи, авокадо, насіння, жирна морська риба.

Фрукти, а особливо овочі, багаті на вітаміни, мікроелементи, антиоксиданти. Велика кількість їх — у темних ягодах і зелені: в її пучечці антиоксидантів більше, ніж у келиху червоного вина. Корисні свіжі овочі з додаванням різних заправок — смачно і поліпшується травлення. Наприклад, таку заправку приготувати нескладно: до нерафінованої олії додати трошки натурального оцту — яблучного або бальзамічного, гірчиці та спеції до смаку. Куркума сама по собі корисна, а в поєднанні з чорним перцем засвоєння куркумина зростає в десятки разів.

Рецепт корисної заправки для салатів

Одна-дві столові ложки нерафінованої олії.

Половина чайної ложки яблучного або бальзамічного укусу, або / плюс лимонний сік.

Половина чайної ложки гірчиці.

Сіль, чорний перець, куркума та інші спеції за смаком.



«З кожною сигаретою людина переживає напад повільної задухи»

— Пряма лінія? Телефонує Ольга з Києва. Мене турбує, що подруги дочки курять електронні сигарети. Вона каже, що сама ще не пробувала. До чого може привести ця мода?

— У світі зафіксовано випадки смерті від цих девайсів. Наприклад, у США чоловіки, в основному молоді, вмирали через набряк легенів, викликаний токсичною дією суміші для електронних сигарет, виготовленої кустарно. Європейські пульмонологи чітко заявили: легені дані людині, щоб дихати повітрям, а не сумішами, тим більше такими, що викликають залежність.

Електронними сигаретами вважається все, що не димить. Але ці пристрої поділяються на дві категорії. Суто електронні сигарети утворюють пар через прилад, в якому нагріваються олії з додаванням нікотину, ароматизаторів. Людина вдихає пар, що осідає в легенях, а в кров потрапляють токсичні речовини, як при курінні тютюну.

Другий тип пристроїв — тютюнові вироби електричного (або електронного) нагрівання. Стік, що містить тютюн, вставляється на металевий стрижень, який нагрівається до температури 350−370 градусів (на кінчику жевріючої сигарети приблизно 750−800 градусів). І людина отримує важкі метали, канцерогени, і деякі -- у величезній дозі, адже нагрівається і пластмасовий мундштук, і стік, зроблений із пластику.

Електронні сигарети виглядають сучасно, вони зараз більш доступні. А вишукана реклама цих девайсів як нових і нешкідливих модних пристосувань підігріває інтерес молоді. Це дуже небезпечно.

— Михайло з Білої Церкви Київської області. Чи можна відмовитися від сигарет за допомогою вейпів?

— Не думаю. Мені зустрічалися чоловіки, які пів року і більше курили тютюнові вироби електронного нагрівання, щоб кинути звичайні сигарети. Але залежність від нікотину залишилася, і деякі знову повернулися до звичного вживання тютюну.

У сигаретах і тютюнових виробах електронного нагрівання міститься чадний газ. Він небезпечний тим, що витісняє кисень із крові. З кожною сигаретою людина переживає повільну задуху: газ витісняє кисень дуже агресивно, адже пов'язаний з гемоглобіном еритроцита у 200−300 разів сильніше, ніж сам кисень.

Залежна від тютюну людина покурила, отримала дозу нікотину — і їй добре. Не усвідомлює, що під час куріння всі органи страждають від гіпоксії, адже відбувається спазм судин (в першу чергу через нікотин), швидше розвивається атеросклероз — токсичні речовини пошкоджують внутрішню стінку судин.

Важливо знати Електронні сигарети не рятують курця від нікотинової залежності.

Раніше лікар-імунолог кандидат медичних наук Олег Назар розповів про корисні для імунітету продукти, а також чому в спеку небажано використовувати антибактеріальне мило.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

29

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter